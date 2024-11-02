康芮農損估破2億 玉里、富里水稻近全倒

魚塭淹水溢出，分不清是馬路還是魚池，養殖的吳郭魚都跑走了，養殖漁民損失慘重。（花蓮縣府提供）

2024/11/02 05:30

水稻損失1.58億 總金額恐破2億 花蓮縣府爭取全品項現金救助

〔記者花孟璟／花蓮報導〕康芮颱風前天登陸台東縣成功鎮，鄰近台東的富里鄉、玉里鎮都是東部知名米倉，兩鄉鎮水稻接近全滅，養殖漁業、玉米、香蕉無一倖免，被害面積至少四一五九公頃，光水稻就損失一．五八億元，總金額恐飆破二億元，受災數字持續增加中。

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養殖吳郭魚大量流失 損失1825萬

康芮前天登陸為花蓮帶來強風豪雨，大水來不及宣洩，道路變河流、灌溉溝渠暴漲，大水倒灌回田裡，農民昨冒雨開車出門，沿路看到自家的農田全泡水「分不清是農田還是馬路」，養殖漁業區的吳郭魚更是大量逃走，欲哭無淚。

泡水的田區水退後，本該在下個月歡喜收割的農民，見稻株整整齊齊往水流方向倒下，沒有淹水的田區也被強風颳到東倒西歪，住宅區屋頂鐵皮被強風吹落壓壞稻子，「完全不知該找誰賠」。

農糧署、縣府赴各鄉鎮勘查災損

包括農糧署東區分署、花蓮農改場、花蓮縣政府農業處及縣長徐榛蔚，昨兵分北、中、南區三組，前往各鄉鎮勘查災損。縣府農業處指出，截至昨天下午各鄉鎮回報統計數字，受災作物以二期稻作為主，估花蓮縣全縣種植二期稻八千一百公頃，僅南區玉里、富里約二成多有搶割，收穫進度約五％，如以平均損害二成計算，無收穫面積估一五三九公頃，每公頃生產成本十．三萬元計算，損失高達一．五八億。

縣府指出，其次是硬質玉米、食用玉米、大豆、蕎麥等，水稻及蔬菜雜糧等總受害面積約四一五九公頃；吳郭魚養殖損失也很慘重，由於淹水大量魚跑掉，截至昨午統計，共損失一八二五萬元，農損總金額恐飆破兩億元。縣長徐榛蔚強調，各基層公所持續查報中，將全力向中央爭取花蓮縣農損全品項公告天然災害現金救助。

富里鄉的稻穗泡水後倒成一片，今年的米價恐要漲了。（花蓮縣府提供）

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