強颱重創青蒜 宜縣首波農損1330萬

壯圍鄉是青蒜（俗名白蒜）主要產地，康芮颱風造成蘭陽溪床4公頃耕地流失淹沒，損失慘重。（記者游明金攝）

2024/11/02 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉是青蒜（俗名白蒜）主要產地，康芮颱風造成蘭陽溪床四公頃耕地流失淹沒，損失慘重。蒜農江國文說，這批青蒜在中秋節過後種植，原希望在尾牙前後採收，趁春節賣個好價錢，現在什麼都沒有了。縣府統計，全縣農作物首波農損約一三三○萬元，將全力爭取中央辦理現金救助。

五結、壯圍青蒜受損逾5成

康芮颱風挾帶強風豪雨，造成蘭陽溪水暴漲，宜蘭縣很多農作物包括青蒜、甘藍及其他葉菜類，都種在蘭陽溪兩側高灘地，遭洪水淹沒造成嚴重損失。壯圍青蒜損害嚴重，依壯圍鄉公所回報，被害面積四公頃，損害率達七成；五結也有十公頃受害，損害率五成。

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林姿妙昨到壯圍蘭陽溪畔視察青蒜受損情況。新南村長葉慶文說，前天溪水暴漲，青蒜被流光光，蒜田只剩蒜種頭，經過水淹、太陽曬就會死光光，現在復種也趕不及春節收成，且沒有蒜種，一公斤喊到六百元，還沒地方買。

爭取納天災現金救助

蒜農江國文指出，他種植青蒜○．七公頃全部受損，外圍被泥沙覆蓋，內圍的土流失，青蒜倒伏會腐爛，這批在中秋節後種植，原本尾牙前後要採收，現在什麼都沒了，損失約八十萬，已經十多年沒遇到這麼大的颱風，這次特別嚴重。

縣府表示，宜蘭縣農作物首波農損統計，被害面積約九四公頃、損害率四成四，損失金額一三三○萬元，主要受害作物為青蒜、青蔥、茶、銀柳、甘藍等，鄉鎮市公所還在持續查報中。縣長林姿妙說，颱風造成農民損失，希望中央幫忙農民，納入天然災害現金救助。

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