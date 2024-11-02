颱風聯外道路坍 太平山休園至明天

太平山聯外道路宜專一線路基崩塌。 （林保署宜蘭分署提供）

2024/11/02 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕康芮颱風為宜蘭山區帶來驚人雨勢，首當其衝的大同鄉、南澳鄉險成孤島，省道多處路段坍方及泥流。通往南澳碧候溫泉的產業道路路基遭掏空，恐到明年才能修復，碧候溫泉暫時關閉。通往太平山國家森林遊樂區的「宜專一線」也有崩塌及落石，暫定休園至週日；龜山島因南岸堤防破損及多數設施積淹水，持續封島。

路遭掏空 碧候溫泉明年才能修復

宜蘭縣大南澳地區昨天停班課，受康芮颱風影響，多條道路災情慘重，包括宜五五線道農路、台九線往金岳出口以及通往金岳瀑布、部落等沿途產業道路。其中通往碧候溫泉的要道，受凱米颱風影響尚未完成修復，又遇上康芮颱風，多處路基嚴重掏空，拉長復原進度。

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台七、台七甲昨天傍晚全數搶通

此外，中橫公路宜蘭支線台七甲線十．七公里大同茂安路段、十七公里四季路段、四十四公里南山路段都發生坍方；北橫公路台七線八六．四公里英士路段有坍方泥流，公路局於昨天傍晚全數搶通。

太平山國家森林遊樂區主要聯外道路宜專一線交通阻斷，十一公里處下邊坡路基遭掏空，崩塌長度十五公尺、面積三百平方公尺；十一．八公里處有大面積落石；翠峰景觀道路也有落石、倒木，林業保育署宜蘭分署預計還需兩天搶通，暫定休園至週日，何時能開園視園區復原情況而定。

龜山島堤防破損待修 繼續封島

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處管轄的龜山島，原定封島至昨天，因南岸堤防破損，加上多處設施待修復、積淹水及發電機無法運作等因素，將繼續封島。

宜蘭縣轄屬景區冬山河親水公園、生態綠舟、梅花湖、武荖坑、龍潭湖、及南澳農場等週末週日休園修復；五峰旗風景區受創嚴重持續休園，其餘風景區今天起正常開園。

通往南澳碧候溫泉的產業道路路基遭掏空。 （南澳鄉公所提供）

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