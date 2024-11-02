鐵皮被吹落、樹倒毀圍牆 基隆滿目瘡痍

基隆市北寧路樓房頂樓的大片鐵皮屋頂遭強風掀飛，砸到鄰屋。（民眾提供）

2024/11/02 05:30

〔記者翁聿煌／基隆報導〕康芮颱風強風豪雨，卅一日夜間造成基隆市多處災情，中正區北寧路有民宅屋頂加蓋的鐵皮遭強風掀起砸落下方民宅，也有屋瓦被吹飛如彈片四處飛襲，所幸無人受傷，警方表示，百福國中校內其中二棵大型老樹不敵強颱持續肆虐陸續倒塌斷裂，壓毀校園牆面及多部自小客車。

633件災情通報 樹倒225件

市府災害應變中心表示，截至一日上午十一點，已接獲六三三件災情通報，其中路樹倒塌二二五件、廣告招牌損壞廿七件、建物（含鐵皮）毀損五十九件，市府各單位正積極清理災後現場，以最快速度完成搶修作業。

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潮境公園入口招牌 倒塌受損

台電公司持續進行停電區域的復電作業，清晨四點半約有兩千多戶受停電影響，上午已逐步恢復電力供應；路樹倒塌和主要幹道的障礙清理也已展開，潮境公園入口意象招牌因倒塌受損，市府預計於十一月五日完成修繕。

警方表示，卅一日晚間一棵數十年樹齡的大樹更是傾倒橫跨百三路、福三路口，所幸靠著周邊電纜線支撐懸掛路口，未造成人員傷亡，但有危害往來人車安全之虞，百福派出所員警到場立即實施封鎖管制，並通報災害應變中心緊急處置。

樹倒橫跨百三路 機具切割

基隆市府工務相關單位立即調派大型機具，於一日凌晨一點廿分完成吊掛切割大樹移置清除作業，在清早恢復正常上班上課之前，即開放車道通行，警方呼籲，民眾發現有路況發生，請立即撥打一一○或一九九九專線以利相關單位立即派員處置排除，確保安全。

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