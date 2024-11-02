颱風致車輛、房屋受損 北市可申請稅捐減免

2024/11/02 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕受颱風康芮強風侵襲影響，全台各縣市頻傳建築物受損及招牌路樹倒塌壓毀車輛災情，台北市稅捐處表示，市民如受颱風影響車輛、房屋使用或無法營業，將依機關出具的名冊或證明文件主動辦理稅捐減免，納稅人也可於規定期限內提出申請。

台北市稅捐處指出，汽車及一五一cc以上機車因颱風受損，需修復可使用或不堪使用者，於災害發生日起一個月內可申請減免使用牌照稅；受災車輛未即時向監理機關辦理報停手續，若可證明車輛停駛情形，使用牌照稅按實際修復日數減免。

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民眾可於災害發生日起一個月內，檢具修車廠開立的發票、收據或消防、警察或區公所等相關單位的證明文件申請；若已向監理機關申請災害受損辦理報廢手續者，稅捐處將主動依監理機關資料減免使用牌照稅，並辦理退還溢繳稅款。

至於建物受災戶，台北市稅捐處說明，可依《房屋稅條例》第十五條規定，於災害發生日起卅日內，向稅捐處申請減免房屋稅；房屋毀損面積三成以上不及五成，房屋稅減半徵收；毀損面積五成以上，必須修復才能使用則免徵房屋稅。

另外，被課徵娛樂稅的民眾，因災害而遭受損害，致無法營業，可於災害發生日起一個月內提出申請，將依勘查結果，扣除未營業天數，以實際營業天數計算查定銷售額，辦理減徵娛樂稅。

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