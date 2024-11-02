為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    颱風致車輛、房屋受損 北市可申請稅捐減免

    2024/11/02 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕受颱風康芮強風侵襲影響，全台各縣市頻傳建築物受損及招牌路樹倒塌壓毀車輛災情，台北市稅捐處表示，市民如受颱風影響車輛、房屋使用或無法營業，將依機關出具的名冊或證明文件主動辦理稅捐減免，納稅人也可於規定期限內提出申請。

    台北市稅捐處指出，汽車及一五一cc以上機車因颱風受損，需修復可使用或不堪使用者，於災害發生日起一個月內可申請減免使用牌照稅；受災車輛未即時向監理機關辦理報停手續，若可證明車輛停駛情形，使用牌照稅按實際修復日數減免。

    民眾可於災害發生日起一個月內，檢具修車廠開立的發票、收據或消防、警察或區公所等相關單位的證明文件申請；若已向監理機關申請災害受損辦理報廢手續者，稅捐處將主動依監理機關資料減免使用牌照稅，並辦理退還溢繳稅款。

    至於建物受災戶，台北市稅捐處說明，可依《房屋稅條例》第十五條規定，於災害發生日起卅日內，向稅捐處申請減免房屋稅；房屋毀損面積三成以上不及五成，房屋稅減半徵收；毀損面積五成以上，必須修復才能使用則免徵房屋稅。

    另外，被課徵娛樂稅的民眾，因災害而遭受損害，致無法營業，可於災害發生日起一個月內提出申請，將依勘查結果，扣除未營業天數，以實際營業天數計算查定銷售額，辦理減徵娛樂稅。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播