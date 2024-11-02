雲南打歌 爭取列無形文化資產

市議員楊朝偉（左）身著雲南傳統服裝，希望市府爭取雲南打歌列入重要傳統表演藝術。（記者謝武雄攝）

2024/11/02 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市有不少中國滇緬後裔市民，滇緬打歌文化在此傳承，議員楊朝偉昨在議會總質詢，建議市府爭取打歌文化列為文化部國家級無形文化資產及重要傳統表演藝術，對此，市長張善政答稱，參加打歌相關活動都感同身受，非常喜歡，只要合乎認定標準，都會支持；文化局長邱正生說，已於去年完成普查，正向中央爭取。

邱正生表示，無論是文化資產、重要傳統表演藝術，都須申請市級通過後，才能向中央申請，目前輔導「桃園市雲南民俗打歌促進協會」申請。

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協會前理事長張學初說，協會推廣雲南打歌文化有廿幾年，希望登錄無形文化資產及重要傳統表演藝術，讓更多人認識這項文化。

楊朝偉昨穿上雲南少數民族傳統服飾，播放打歌協會成員在平鎮區雲南文化公園練習影片並說，協會一百多位成員曾到台北市各捷運站、火車站、桃園國際機場等地快閃表演，宣傳米干節兼推廣雲南打歌文化，二○一七年國慶受邀參加總統府前民間遊行表演，他是議會唯一的雲南籍議員，當然要為地方發聲。

楊表示，雲南打歌具備有音樂、舞蹈、歌謠等特色，提報文化部登錄重要傳統表演藝術的機會非常大，盼依文化資產保存法列為無形文化資產，並提供行政協助與經費支持。

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