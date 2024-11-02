平鎮三界爺文化祭 百年神轎曝光

「三界爺主題特展」首次展出鎮安宮保存的百年小神轎。 （客家局提供）

2024/11/02 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府客家事務局、平鎮區公所舉辦今年「三界爺文化祭」，昨起至十日於平鎮鎮安宮以「鬧熱三界」為主題，將主掌天、地、水三界的三官大帝（客親鄉親尊稱三界爺）信仰，以特展、健走、美食等活動作推廣，鎮安宮保存百年小神轎經過補漆、打蠟後首度展示，重現客家傳統宮廟文化。

客家局長范姜泰基說，桃園市主祀三官大帝的廟宇有廿二座，是客家、河洛、平埔等族群都有信奉的神祇，這次「三界爺主題特展」介紹信仰源流、廿二間廟宇分布、鎮安宮歷史與祭祀活動，希望藉由每年輪庄方式，讓民眾認識不同區域、廟宇的文史特色及信仰文化。

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鎮安宮主委王年發說，拓墾先民將三官爐奉祀於屋宅，因神靈顯赫、保境安民，一八九三年建鎮安宮奉祀三界爺，成為當地客家信仰中心，小神轎是鎮宮文物之一，「因為以前神主牌比較小，所以老神轎也做得比較小」，今年特地補漆，打蠟，整修得亮亮麗麗後展出。

今、明天鎮安宮祭祀圈六里「巡庄祈福遶境」，今天行經金星、南勢、平安、平南等四里，明天遶境平鎮、鎮興兩里；九日廟內「祈福三獻禮」，還有庄藝快閃秀、「跈等水官去巡庄文化健走」，人數限額免費報名中；十日中午廟埕平安祈福宴，開放廿五桌給民眾訂桌品嘗，每桌三○○○元，詳情瀏覽（hakkadata.tycg.gov.tw/18738/）。

客家局與鎮安宮合製分別代表天官賜福、地官赦罪、水官解厄的小神衣平安符，準備送給參與三界爺文化祭系列活動的民眾，送完為止。

「三界爺主題特展」。 （客家局提供）

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