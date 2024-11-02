颱風遠離 桃園萬聖城活動今、明照常

上週六桃園萬聖城活動湧入大批人潮。 （記者謝武雄攝）

2024/11/02 05:30

火影忍者疾風傳熱血路跑 今登場

〔記者謝武雄、黃政嘉／桃園報導〕今年桃園市「桃園萬聖城」活動，因康芮颱風而預防性撤場，前晚颱風過境後，市府觀光旅遊局宣布今、明天恢復進行，搗蛋鬼校車、公車亭、學院畢業拍照打卡牆、造型充氣氣偶、造型燈串都回歸，「大龍門鱻漫跑嘉年華」的「火影忍者疾風傳熱血路跑」，今早七點到下午二點在石門水庫南苑停車場照常上路，要讓民眾在災後迅速重享生活、運動的樂趣。

觀旅局長周柏吟說，今有YOYO家族與大小朋友互動，晚間Halloween JUMP、桃園市街舞協會帶來熱舞電音派對；明天救援小英雄波力領軍帶動跳及人偶見面會、雲門教室親子律動派對，當晚與X-Plus創世界合辦Hip Hop Halloween，邀請MC耀宗、Sunny&Welly等嘻哈歌手精彩表演。

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間諜家家酒遊樂園 明天開幕

「大龍門鱻漫跑嘉年華」的「間諜家家酒遊樂園」明天開幕，小朋友可暢遊星空獨角獸、摩天輪、蒸氣火車等夢幻遊具，還有超大型安妮亞、彭德氣偶、「安妮亞表情集」等拍照主題場景。

「康芮」過後，環保局動員清掉七十噸垃圾及倒塌路樹；議員李宗豪、陳雅倫都點名允將建設在龜山區一處工地，曾有C型鋼掉落桃園機場捷運軌道意外，這次颱風發生帆布、鷹架倒塌、建材掉落影響人車安全，促市府嚴格要求建商加強防災措施。

永安漁港連結北側燈杆堤岸胸牆，上月山陀兒颱風四．五公尺高的大浪沖襲破損廿公尺，先做消波塊穩定堤防，近日再逢康芮颱風，農業局巡查破損範圍未擴大，後續辦理修補。

觀旅局轄管景點開放 另行公告

水務局轄管大溪區山豬湖生態親水園區，颱風造成樹木倒塌等情形，整頓於明天開放；林業署東眼山國家森林遊樂區災後整理中，下週一開園，拉拉山國家森林遊樂區步道邊坡崩塌有擴大情形，延至九日開放；觀旅局轄管角板山行館園區、小烏來天空步道等山區景點尚在清理，開放時間另行公告。

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