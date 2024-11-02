桃園龜山3國小總量管制 教局啟動增班

文青國民中小學於112學年度招生，大大紓解大坪頂地區就學壓力。（教育局提供）

2024/11/02 05:30

因應大坪頂人口成長快速 大崗國中、文欣國小各增建12間、20間教室

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市龜山區大坪頂地區樂善、文化、文青等三里，人口成長快速，使得文青、樂善、文華等國小已實施總量管制，大崗國中能容納學生人數也達上限，逼得家長將孩子遷移戶籍到新北市林口區的學校就讀，議員李宗豪昨在議會定期會質詢時，要求市府教育局啟動增班或擴校計畫，減緩各校壓力並保障學生受教權。

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教育局長劉仲成答詢表示，今年這三所學校可容納學生人數，大約是戶政資料預計入學的七成，並無學生申請轉介，經了解是學生很早就選擇就讀私立國小或出國留學，但因應家長就近入學需求，教育局啟動增建校舍計畫，包含大崗國中增建十二間教室及文欣國小增建廿間教室，以滿足區域就學需求。

李宗豪說，同樣有桃園機場捷運效應，但A7體育大學站房價只有三重、新莊副都心一半多，A7合宜住宅進駐使得周邊是龜山區人口增加最快速的地區，文青、樂善、文華等三所國小實施總量管制，依戶政資料預料，可能入學新生數與學校可容納學生數落差近百人，大崗國中的學生數也達上限，希望教育局啟動增班或擴校計畫。

新建文青國中小 明年國小招收6班

劉仲成表示，大坪頂因有機捷、林口長庚醫院等，交通、生活機能便利，周邊建案林立，就學需求攀升，市府新建文青國中小學，幼兒園已完工招生，國小校舍興建中，從去年（一一二學年度）起招收新生，明年（一一四學年度）可招收六班、一九二人，國中部則預計一一五學年度動工。

文華國小 下學年度起沒有超額問題

至於樂善國小為老學校，以往新生只有兩班，因應大坪頂人口快速增加，一一四學年度起可招收五班、一六○人；文華國小位於大崗、下湖地區，隨著文青國中小招生，一一四學年度起沒有新生超額問題。

劉仲成說，列入總量管制學校，教育局會請各校查明申請入學學生居住事實後，依設籍時間順序分發入學，因超額無法就讀者，也會轉介鄰近學校就學，並視情形補助受轉介學校交通車費用，也持續鼓勵轉介學校發展特色課程，如科技、雙語教育等，提供家長與生多元就學選擇。

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