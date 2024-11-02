颱風過後溶氧量低 運河大量死魚

康芮颱風過後，民眾發現台南運河盲段出現大量死魚。（吳姓市民提供）

2024/11/02 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南運河昨天上午出現大量死魚，環保局現場採水檢驗，發現溶氧偏低，派員清理魚屍一．六公噸。水利局研判，因康芮颱風急降雨及氣溫變化大，運河水體出現翻騰效應，導致溶氧過低，造成魚群死亡。

吳姓市民行經府前路新南橋一帶，發現運河盲段出現大量死魚，散發出惡臭。議員李啟維說，大量死亡的是適應力較強的吳郭魚，市府要快速清除和查出原因，避免運河二度污染。

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環保局採水檢驗酸鹼值七．五、溶氧量○．六八mg/L、溫度攝氏廿七．一度，其中溶氧偏低；在運河盲段已先撈了九十二袋死魚，重約一．六公噸，持續打勞中。

環保局表示，一般河川的溶氧量低於三mg/L時，對大多數魚類不利或甚至導致死亡，只剩吳郭魚及大肚魚等耐污染的魚類；溶氧量低於二mg/L時，大多魚類已不能生存。欲維持魚類的良好棲息環境，水中溶氧量至少須高達五mg/L以上。

水利局說，運河出現死魚，研判因康芮颱風急降雨勢及氣溫變化大，造成運河水體翻騰效應，導致溶氧過低，使得魚群死亡，已啟動曝氣機運轉，增加運河水體溶氧量。

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