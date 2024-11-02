曾文水庫枯水期洩洪 半世紀首見

「康芮」颱風為上游帶來豐沛降雨，曾文水庫的放水量繼「凱米」之後，今年第二度達洩洪等級。（記者吳俊鋒攝）

2024/11/02 05:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕因應「康芮」為集水區帶來降雨，接近滿水位的曾文水庫在前晚加大調節性放水量，昨天凌晨一度高達每秒二五五○立方米，在十一月份枯水期進行洩洪，是曾文水庫啟用逾半世紀來的首例。

確保明年供水 將維持滿庫蓄水

水利署南區水資源分署觀測曾文水庫上游前天累積降雨量接近一五六毫米，昨天一樣破百，在枯水期連兩日都來到三位數也是歷來首見。

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南水分署為兼顧防洪蓄水，前天啟動調節性放水，預留滯洪空間，並依水情持續加大放水量，除了永久放水道、防淤隧道之外，前晚再度增開溢洪道，到昨天凌晨零點四十分來到每秒二五五○立方米的洩洪等級，這是繼七月下旬「凱米」颱風之後的今年第二次，後續監控上游入流狀況，再將放水遞減，到昨天下午，放水量維持在每秒三五○立方米。

南水分署強調，雖然二期稻作的供灌即將告一段落，確保明年的穩定供水，這波水情操作將以蓄滿為原則。

到昨天傍晚，曾文水庫的蓄水率已重回一○○％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾五．六五億立方米。

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