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    智慧停車系統 奪金擘獎三大獎

    南市作為公部門表率，智慧停車結合充電樁，將取得全國第一張電動車充綠電憑證。（記者洪瑞琴攝）

    南市作為公部門表率，智慧停車結合充電樁，將取得全國第一張電動車充綠電憑證。（記者洪瑞琴攝）

    2024/11/02 05:30

    獲政府團隊獎優等、民間團隊獎優等和創新獎肯定 成本屆「金擘王」

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年第廿二屆民間參與公共建設金擘獎出爐，南市第二期智慧路邊停車計費系統BOT案，獲得「政府團隊獎」優等、「民間團隊獎」優等和唯一「創新獎」三大獎，成為本屆獲獎的「金擘王」。

    南市「第二期智慧路邊停車計費系統」，智慧停車柱除了結合電動車充綠電取得全國首張認證，AI機器人還會自動通報列管車輛，讓台南成為智慧城市典範。

    南市交通局局長王銘德表示，南市將在十一月取得全國第一張電動車充綠電之憑證，將是首例由公部門為表率，以實際行動支持電動化運具邁向「淨零碳排」，取得經濟部標檢局「國家再生能源憑證中心」認證國家再生能源憑證，整合產業資源，公私協力實踐智慧交通。

    電動車充綠電全國首張認證

    王銘德說，南市與宏碁智通合作「第二期智慧路邊停車計費系統BOT案（興建、營運、移轉）」有三大創新，「智匯共桿」運用智慧停車柱結合電動車充電加上資訊看板，民眾除停車加上充電服務外，在資訊看板也能取得環境或市政訊息。

    此外，「Line AI機器人自動通報」，計費系統增加註銷車與列管車輛判別程式，自動化即時通報執法單位，強化道路交通與停車秩序維護效率；合作案亦結合工研院「沙盒試驗計畫」，驗證電動車在路邊充電亦可充綠電，政府表率爭取再生能源憑證。

    AI機器人自動通報列管車輛

    交通局副局長熊萬銀表示，綠電來源是透過台電售電平台媒合取得再生能源綠電後，再由智慧停車充電樁提供電動車主使用。另外，交通局與警方、監理機關及行政執行署合作，針對贓車、註銷號牌車輛，及欠繳稅費車輛建立列管名單，並透過智慧停車柱自動辨識車牌後，以LINE機器人自動告警通報各單位於第一時間前往處置，比以前人工開單通報方式二、三○○件，年增加約二倍的成效。

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