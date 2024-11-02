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    《屏東》澳洲消防猛男 關懷浪浪捐20萬元

    以拍攝公益月曆聞名全球的澳洲消防員昨天拜訪屏東縣動物之家，並捐贈新台幣20萬元。（記者羅欣貞攝）

    以拍攝公益月曆聞名全球的澳洲消防員昨天拜訪屏東縣動物之家，並捐贈新台幣20萬元。（記者羅欣貞攝）

    2024/11/02 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕以拍攝公益月曆聞名全球的澳洲消防員（Australian Firefighters Calendar）昨天拜訪屏東縣動物之家，十位消防猛男與毛小孩暖心互動，超萌和超猛形成強烈對比；澳洲消防員並捐贈二十萬元給動物之家，盼帶動更多人一起關懷流浪動物。

    澳洲消防員由總經理David Rogers、隊長David Moore帶隊，澳洲紐西蘭商會執行長劉少浡（Glenn Lio）、澳洲昆士蘭貿易處前處長劉培希（Patrick Hafenstein）等人陪同下，參訪屏東縣動物之家；鍛鍊如鋼鐵般的肌肉猛男消防員，看到毛小孩頓時化為暖男，為毛小孩繫上領巾、餵食點心，展現高度親和力。

    澳洲消防員致力參與公益活動，此次他們從公益月曆所得，加上伯寧美學診所、台灣澳洲紐西蘭商會、AMEC英美澳國際有限公司等捐款，共募得二十萬元捐贈屏東動物之家。

    澳洲消防隊長David Moore表示，屏東動物之家為許多流浪動物提供避風港，這些被遺棄、虐待和忽視的動物需要大家幫助重生，澳洲消防員願意提供援手，讓每隻動物都擁有溫暖家庭。

    縣府國際暨傳播事務處長鄞鳳蘭感謝澳洲消防員的善舉，讓屏東感受到跨越海洋的溫暖與友誼。

    以拍攝公益月曆聞名全球的澳洲消防員昨天拜訪屏東縣動物之家。（記者羅欣貞攝）

    以拍攝公益月曆聞名全球的澳洲消防員昨天拜訪屏東縣動物之家。（記者羅欣貞攝）

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