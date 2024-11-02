《屏東》高捷林園東港線 地方盼分段施工

高雄捷運紅線南延屏東於林邊（見圖）與台鐵匯合的「林園東港線」，地方希望能分段施工，加快腳步。（記者陳彥廷攝）

2024/11/02 05:30

可行性研究期末報告評估3方案 預估綜規核定後9年可通車

〔記者陳彥廷／屏東報導〕高雄捷運紅線小港站至林園站本月動工，後續再往南延經屏東縣新園站、東港站至大鵬灣後，於林邊與台鐵匯合的林園東港線，在可行性研究期末報告中，評估三方案分別需要經費五一七億、六一一億及五八三億元，地方希望能分段施工，加快腳步。

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紅線小港延伸至林園段即將動工

高雄捷運紅線小港延伸至林園段即將動工，全線為地下化，預計採潛盾隧道工法，分段實作並直達林園高值化產業園區，後續延伸東港案，經多次「微調」至今可行性研究仍處於期末報告階段，尚未核定。

「只聞鐵軌響，不見列車來！」李姓居民無奈說，地方非常期待有軌道系統進入東港鎮。鎮長黃禎祥表示，希望儘速核定可行性研究，才能進入後續實質的綜合規劃階段，若是林園蓋好了，屏東才要動工，難以想像要到底何年何月才能通車，屏東端儘速動工，與高雄端同時施作，加快期程。

屏東鄉親盼與高雄端同時施作

民進黨籍立委徐富癸指出，高捷紅線延新園、東港及林邊沿線連接鹽埔、東港碼頭、公路轉運站、大鵬灣國家風景區，不論通勤或是觀光旅運都有很大幫助，加速核定勢在必行，將請相關單位協調，讓這條跨縣市串連機場、台鐵及海運的軌道系統更加便捷，後續環評、施工等，應分段進行、施作，縮短時程。

屏東縣府表示，近期將和高雄市府、鐵道局等單位協調路線及站點高架或下地作業等，希望能早日進入綜合規劃階段，並同步進行環評，目前預估綜規核定後九年可通車。

據了解，高捷紅線高雄端末站RL七高架後再南延屏東，此案經費約五一七億元，因會進入林園高值化產業園區上空，引發業者及地方疑慮，若從RL六持續潛盾挖過高屏溪再進入屏東，經費則暴增為六一一億元，因此，可能會折中討論出最佳第三方案報行政院核定。

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