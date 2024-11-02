亦捷、捷乘接手 維持竹客原班次

新竹客運經營路線結束，改由亦捷科際公司和捷乘客運代駛。（記者廖雪茹攝）

2024/11/02 05:30

〔記者黃美珠、廖雪茹／新竹報導〕大新竹的百年客運業者新竹客運，昨天起在新竹縣的經營正式結束走入歷史，今年九月陸續改由亦捷科際公司和捷乘客運代駛廿三條路線之後，最後的廿二條路線昨天開始也全由這兩家業者代駛。

5608路線剛上路班次亂 特例不收費

但廿二條路線中，五六○八新竹—下公館（經關東橋）路線，昨天因班次一團亂，昨特例不收費。新竹區監理所表示，原由亦捷接駛的五六○八路線，因其籌備不順臨時改由捷乘代駛，但捷乘招募的司機又突離職，造成昨尖峰時段六點五十五分班次未出車，再加上遇雨塞車多個班車誤點，許多自竹市搭公車到竹東上學的學生苦等了半小時至一個多小時，到校時多已遲到。對此，已請捷乘努力在這兩天僱用到司機，讓五六○八路線在下週一恢復正常。

請繼續往下閱讀...

新竹區監理所表示，亦捷和捷乘代駛後最後一波廿二條客運路線，初步將先維持原來新竹客運的營運班次，另業者也會視需求機動增班，但有調整幾個站點。目前雖處於代駛狀況，但亦捷和捷乘將持續營運到到新業者籌備完成接駛為止。

廿二條路線中，亦捷代駛的新竹—九讚頭（經芎林）、新竹—敏實科大（經芎林）的這二條路線，包含支線，只要是往下公館方向的起站「新竹站」，都改移到新竹火車站旁。

另，新竹到關西、新竹到中壢，兩路線往關西方向的「新埔站」都撤站，另於新埔增設「電力公司站」取代。

捷乘代駛從新竹經關東橋、或經台六十八線往下公館的起站「新竹站」，也將移至新竹火車站旁邊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法