Stray Kids演唱會延至週日 高捷加班車疏運

Stray Kids演唱會散場後，3分鐘班距空車會從R17世運站開放載客。（資料照）

2024/11/02 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕原定今天（二日）在世運主場館登場的韓國大勢男團Stray Kids演唱會，受康芮颱風影響延至明天（三日）；高雄捷運準備加班車疏運，散場後往小港方向班距可達三分鐘一班。

粉絲表示，Stray Kids演唱會因康芮颱風來襲，而被迫延期，他們得重新訂車票與住宿飯店，雖然麻煩，但也慶幸演唱會沒取消。

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迎接Stray Kids首度登上世運主場館，為疏運大批歌迷，高雄捷運於演唱會結束散場後，將以空車加班車及縮短營運班距做法，往小港方向班距可達三分鐘一班，並提醒旅客三分鐘班距空車，會從R17世運站開放載客，切勿搭乘回頭車，當日末班車則於凌晨零點由各端點站發車。

演唱會期間，高捷公司將動員超過百名人力，進行人潮分流及疏運動線管制。提醒旅客演唱會散場後，站內天橋及部分地面人行道會封閉，若往小港方向旅客請走世運大道北側人行道，由一、二號出入口進站；往岡山方向旅客請先通過世運大道走南側人行道，由三號出入口進站搭車。

高捷公司表示，演唱會預估吸引大批年輕歌迷，家長如果要在車站接小孩，因R17世運站人潮擁擠且車站空間有限，請家長不要擠到R17站，直接到回程目的地車站等待。

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