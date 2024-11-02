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屏東獨木舟賽 林園汕尾國小包辦前3名

小三的吳柏諄（前右二）為年紀最小參賽選手，仍奮力摘下人生第一面獎牌。（許瑞真提供）

小三的吳柏諄（前右二）為年紀最小參賽選手，仍奮力摘下人生第一面獎牌。（許瑞真提供）

2024/11/02 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區汕尾國小承辦風帆船海洋教育三級銜接，在屏東嘉年華sup獨木舟賽包辦四個組別的前三名，創下最佳紀錄，特別的是，汕尾國小選手不乏兄弟檔、雙胞胎及龍鳳胎，小三的吳柏諄也在一群大哥哥手中奪下銅牌，拿到獎牌時開心不已。

汕尾國小是個不到百人的小校，二○一九年起以汕尾漁港為基地，推廣風帆船、獨木舟等海洋運動，逐漸打出名號，被高市教育局指定承辦風帆船海洋教育三級銜接，汕尾國小、林園中學國中部、高中部目前都有培訓選手。

這群學生南征北討，曾在屏東縣政府舉辦的在屏東嘉年華sup獨木舟賽包辦四個組別的前三名。教練許瑞真說，選手們秣馬厲兵，準備迎來未來兩個月接連在愛河灣舉辦的賽事。

汕尾國小風帆船社繳出成績單，陸續有兄弟檔、雙胞胎及龍鳳胎參加。黃淞鎮、黃淞騏是對雙胞胎，兄弟倆為帆船社主力之一，已經在多項比賽穿金戴銀；陳羿潔、陳羿熏是龍鳳胎姊弟，兩人都對水上運動有高度興趣。

吳柏諄的哥哥吳騏昂也是陣中好手，吳柏諄六月間參加高雄市立式划槳邀請賽時，碰上了強勁雨勢，多位選手選擇坐划或跪划，他為了更好施力選擇站划，拚戰精神令教練團動容，這次他是整個比賽年紀最小選手，對手多是國中、高中生，他奮力摘下人生第一面獎牌。

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