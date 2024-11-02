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北高雄社宅啟動 橋頭2工程招標

高雄社宅數量後來居上，圖為今年六月動工的「興邦安居B」。（資料照）

高雄社宅數量後來居上，圖為今年六月動工的「興邦安居B」。（資料照）

2024/11/02 05:30

橋新安居A、B兩處 提供790戶 預計2029年完工

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄社宅數量後來居上，並往北高雄的原高雄縣區興建，國家住都中心推動橋頭兩處社宅開始招標，共提供七九○戶；市府也選定路竹區，規劃九二八戶社宅。

位於新中五街及橋新十路口

中央與地方聯手下，目前高雄市社宅已決標及興建中戶數達一七九五○戶、規劃中四千六百戶，總數已達二二五五○戶； 但多集中在原市區及鳳山區，最多的鳳山超過七千戶、左營也有五千三百多戶、前鎮三千五百多戶，原縣區除了鳳山，僅岡山六二五戶、大寮三八四戶、仁武三四○戶。

距捷運青埔站車程約5分鐘

國家住都中心宣布於橋頭推動「橋新安居A」、「橋新安居B」社宅，基地位於新中五街及橋新十路口，距捷運青埔站車程約五分鐘，預計二○二九年完工，將提供七九○戶，統包工程即日起上網招標至十二月十日。

國家住都中心表示，「橋新安居A」預計興建二八五戶，「橋新安居B」預計興建五○五戶，並設置店鋪及托嬰中心，鄰近的C基地也正規劃中，盼為近年人口持續增加的橋頭區，提供居住新選擇。

路竹區2地點規劃興建928戶

市議員李亞築昨在工務部門質詢指出，目前北高雄社宅興建只到岡山，茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮等五區均無社宅，且當地也有路科，副市長林欽榮曾承諾北高雄有兩千戶規劃，目前進度如何？

都發局長吳文彥表示，市府透過內部盤點，路竹區將規劃九二八戶，其中一處地點是國有社教用地，將變更為社宅使用；另一處是路竹通盤檢討的農業區變更，可撥出五％社宅用地，面積二．三公頃，能興建七五五戶社宅。

市議員宋立彬也關心岡山大鵬九村社宅進度，該社宅於去年四月開工，將興建六二五戶，預計二○二六年完工；吳文彥則表示正進行連續壁工程中。

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