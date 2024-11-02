雲林美妝美甲培訓 26學員展成果

26名學員歷經320小時美甲美妝培訓，今舉辦成果展，將2個半月所學的技能向民眾展示。（記者李文德攝）

2024/11/02 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕美甲行業近年盛行，市場被看好，為增加專業技能培訓，雲林縣社會關懷協會向勞動力發展署雲嘉南分署申請辦理「指甲彩繪認證暨美容彩妝造型培訓班」，廿六名學員中，新住民占多數，花費兩個半月逾三百小時培訓，昨舉辦成果展（見圖，記者李文德攝）。學員開心地說，將成立工作室幫客人打扮美美的。

協會總幹事賴惠華表示，美甲及美妝培訓班有十二位越南、兩位中國、四位印尼新住民及八位台灣學員，經過三百廿小時美甲彩繪、嫁接眉毛、彩妝等課程，全員順利結訓，為讓學員將所學落實，在斗六就業中心舉辦成果展。

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成果展上學員們展示美甲彩繪、嫁接眉毛、創意主題彩妝、特殊傷殘妝、主題造型飾品設計等，更有造型走秀動態展演，其中戴著助聽器的學員惠雅表示，雖是聽障者，但想不到也有能力做美甲服務，結訓後將以行動美甲展攤，開啟全新職涯規畫。

斗六就業中心主任劉達源表示，為協助失業或待業民眾，勞發署雲嘉南分署除自辦職前訓練，也與委外單位合作，開辦上百門不同產業職訓課程，鼓勵民眾報名，學習技能。

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