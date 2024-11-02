強風橫掃雲林 玉米、稻米倒伏嚴重

雲林二期稻作將收成，但強風橫掃倒成一片。（記者李文德攝）

2024/11/02 05:30

花生、大豆浸水 甘藷及芝麻葉面枯黃 初估農損逾億

〔記者李文德／雲林報導〕康芮帶來強風，雲林縣最大陣風一度達十二級，部分農作物遭強風橫掃，包括玉米、稻米等倒伏，農民苦不堪言。縣府初估農損已逾億元，昨縣長張麗善、立委劉建國、丁學忠等人不分黨派到各處會勘農損，紛紛呼籲農業部公告啟動天然災害救助，以減輕農民損失。

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正值二期稻作結穗期，康芮颱風造成許多結穗稻株傾倒。稻農無奈地說，再過一週就能收成，眼看此景無語問蒼天，能收多少算多少；玉米農面帶愁容地說，颱風接二連三，好不容易復耕又全毀了，損失很難估算。

不分黨派 縣長、立委會勘農損

農業處統計，這次颱風以硬質玉米、食用玉米倒伏最嚴重，其他還有花生、大豆等作物浸水，甘藷及芝麻葉面枯黃等災情，初估農損已破億元。昨天張麗善和劉建國、丁學忠等綠、藍立委與農糧署、農改場等單位分別至各處會勘。

張麗善表示，食用玉米損害嚴重，希望中央能盡速公告天然災害救助，不要再四方會勘，讓農民加速復耕作業，也避免更多農損；劉建國表示，要求農業部立即啟動水稻保險理賠，迅速進行減產調查，在第一時間將理賠金交到稻農手上，中央應對農損要立即因應，才能減輕農民損失。

農糧署：依據速報資料啟動救助

農糧署中區分署長徐煇妃呼籲，農友只要有受損趕緊向各地公所通報，將會依據速報資料啟動相關救助。

另外，昨天雲林正常上班上課，但上午一度有十一校尚未復電，口湖文光國小老師只能以傳統教書方式授課，上下課以打鼓聲代替鐘聲；古坑國中小由於電力系統關係，智慧黑板、電扇可開啟，電燈卻無法開，學生只能「摸黑」上課。

教育處表示，昨天下午所有學校全數復電，近百校有樹木倒塌、建物受損等情形。針對校舍受損，會盤點送至教育部爭取經費，協助各校盡速完成修復。

雲林縣府初估農業損失破億，硬質、食用玉米倒伏情形最嚴重。（記者李文德攝）

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