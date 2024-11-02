《台中》國小、附幼老舊 地板蟲蟲危機

台中市議員黃佳恬指太平一家公幼爆發蟲蟲危機，而幼兒平日就直接踏在地板上活動。（議員黃佳恬提供)

2024/11/02 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市部分國中小及附設幼兒園校舍老舊，市議員鄭功進昨天在議會詢質說，台中國小附幼歷史四十五年，教室、廁所的天花板、地板漏水、龜裂，議員黃佳恬也指太平區至少三分之一的國中小公廁老舊、有壁癌或骯髒破損，極待修繕，甚至有公幼地板一踏就有蛀蟲竄出，教育局長蔣偉民回應，去年及今年度向中央爭取五．三億修繕一一六校廁所。

教局爭取預算修繕

黃佳恬昨天在議會質詢時，放上太平區三所國中小廁所照片，便器、踏板破損，滿是陳年尿垢及發黴，家長反映孩子不敢如廁，擔心孩子便秘、尿道炎，另一家公幼也爆發蟲蟲危機，而幼兒平日就直接踏在地板上活動。

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鄭功進指出，台中國小附幼是在地指標性幼兒園，但校舍及設備太老舊，地板積水、裂開且遍佈壁癌，老師也只能在地下室辦公，過去能招到幼生一五○人，現在還有九○人，教學品質有一定水準，但硬體設備實在太差。

蔣偉民表示，改善或改建學校廁所，是教育局施政重點項目之一，會持續向國教署申請經費，如未爭取到也會自行編列預算，有十九校已向中央申請老舊廁所整修計畫，台中國小附幼也分兩筆編列共五二○萬改善。

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