中市文山國中後年招生 操場列明年經費

文山國中完工模擬圖。 （市府提供）

2024/11/02 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市南屯區人口成長快速，台中市政府籌建文山國中滿足地方教育需求，第一期校舍六月動工，預計一一五學年度招生，但議員何文海昨天質疑未規劃操場，開學後學生恐無操場活動，促教育局及早規劃因應；教育局長蔣偉民指出，因校地尚未完全完成徵收，預計明年完成徵收後會一併規劃操場及二期工程，會在招生前完成操場建設。

何文海指出，南屯區筏子溪以西的「溪西地區」原沒有國中，學生無法就近入學，市府雖已籌建文山國中滿足，但目前動工的一期工程中，並未規劃操場等設施，公部門從預算編列、審查到發包施工與驗收，硬體設施完工時程至少需耗時三年時間。

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他擔憂說，第一批新生一一五學年度入學到畢業，可能都沒有操場可用，甚至要等到一一八學年度才有操場上體育課、辦運動會，嚴重影響學習品質，建議教育局編列交通費，讓學生可以去周邊的游泳池或是相關的體育館活動。

蔣偉民指出，因文山國中校地尚未完全完成徵收，目前已編列七．五億元徵收預算，預計明年可完成徵收，操場及二期工程的經費也列入明年度預算，已編三．五億元，徵收完成即能啟動相關設計，會在招生前完成操場等建設，一一五學年度即能與一期校舍一同落成啟用，讓學生有地方活動。

台中市文山國中一期六月動工，一一五學年度招生。 （市府提供）

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