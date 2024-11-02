中火二期環評過關 何欣純︰減煤兼顧民生

2024/11/02 05:30

〔記者蘇孟娟、黃旭磊／台中報導〕環境部環評大會審查通過中火二期新建燃氣機組計畫，引發藍營不滿，民進黨立委何欣純指出，台電已具體承諾減碳、減煤等期程，兼顧民生、產業供電穩定，且燃煤機組僅轉備用，這是維護全民用電權益的最佳方式；台中市議會民進黨團則指出，民進黨執政以來中火空污已減排七成，籲國民黨尊重專業、勿政治口水操作。

台電承諾減碳、減煤及去污期程

中火二期新建燃氣機組計畫將新建四部燃氣機組，六部燃煤機組留作備用，台中市長盧秀燕對「只增氣不減煤」，且未要求空污減量等結論大表不滿；台中市議會國民黨團昨天抨擊環境部大開環評惡例，喊出「建一拆二、總量減量」，黨團書記長黃馨慧說，拒絕用台中人的肺發電，以成就民進黨的「反核神主牌」。

請繼續往下閱讀...

藍營︰拒絕用台中人的肺發電

何欣純強調，中火二期環評是經各方討論下通過，且台電在會中具體承諾減碳、減煤及去污期程，逐步兼顧民生、產業供電穩定，減碳、減煤目標也逐步落實到位，且六部燃煤機組不拆除是轉備用。

另外根據立法院「中火以氣換煤」的主決議，加速推動台中電廠新燃氣機組以及天然氣接收站計畫，台中電廠的十部燃煤機組將提前十一年、在二○三五年全部除役。

民進黨團總召蕭隆澤則強調，環評大會有學者專家把關，應相信專業，不要淪為政治口水，況且中火在國民黨執政期間燃煤量達到最顛峰，現在國民黨卻選擇性遺忘，只會用政治口水打模糊戰；黨團幹事長陳俞融也說，民進黨執政下改善中火空污排放量已減排七成，減煤六百萬噸有成，再生能源發電量已經翻倍成長，大幅減少空氣污染，也逐步降低電力排碳係數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法