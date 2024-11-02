台中某國小教師遭爆料 用簡體字影片教繪本

兒童繪本中充斥著中國用語及簡體字，議員憂心文化滲透。（議員林祈烽提供）

2024/11/02 05:30

議員憂文化滲透 副市長︰指統戰太沈重 教局︰應以繁體字教材為主

〔記者蔡淑媛、蘇孟娟／台中報導〕台中九月發生市府役男專車播放解放軍影片，引發譁然，議員林祈烽昨爆料，上個月國小二年級親師座談暨教學觀摩日，教師竟使用簡體字影片教兒童繪本，充斥中國用語及簡體字，看得家長驚心不已，老師似乎習以為常，憂心中國文化滲透、統戰無所不在，副市長鄭照新回應指統戰太沈重；教育局長蔣偉民則說是個案，學校教學應以繁體字教材為主。

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充斥中國用語 多位家長檢舉

林祈烽、施志昌在議會教育文化業務質詢放上台中市某國小二年級家長投訴出席學校親師座談時，班導師用電子白板播放YouTube兒童繪本影片《你把水桶加滿了嗎？》，這是美國卡蘿爾．麥克勞德女士的作品，家長認為繪本內容寓意良好，但因由北京聯合出版公司出版，很多翻譯上使用大陸習慣用語，例如「你猜怎麼著？」、「這兒有些好主意」、「向公交車司機打招呼」、「給老師寫一個感謝便條」、「街坊四鄰」等。

林祈烽表示，該出版公司由中共北京市委宣傳部主管，市文資中心主辦的綜合性出版社，近來中國從封島軍演到文化統戰，手法多元，讓人擔心連學校也會被文化滲透，而且這本繪本在網路上有正版或其他版本影片，但老師卻使用簡體版，讓他憂心教師是以否是假傳道授業，卻行統戰之實。

小二親師座談教學觀摩日放映

這部影片事件除家長向林祈烽投訴，至少也有三名家長向市府一九九九檢舉。蔣偉民回應，目前未收到相關投訴，將做了解，也說明翻譯美國的童話故事沒有統戰，「但是否能用簡體字、中國教材可以研議」，此話一出，讓林祈烽不斷追問學校是教繁體或是簡體字，蔣偉民則進一步說明，「要以繁體字教材為主，上課不能教簡體字，放影片字體不當！」

教育局補充說，目前未收到相關學校教學放簡體字影片的陳情，這次透過議員質詢了解，是在親師座談教學觀摩日放映，並非平日教學，未來會發公文提醒學校在補充教材應避免使用簡體字影音或文字，及符合教學需求。

市議員曾朝榮也指出，之前也多次傳有外縣市學生到中國參訪，竟有受過訓練的成人帶活動，行統戰之實，甚至有台灣小學生被利用宣傳中國疫苗的好處，蔣偉民回應，學生寒暑假出國教育文化交流，多是自由參與，會請學校注意避免摻雜無關的活動。

台中市某國小二年級教師使用中國簡體字影片教兒童繪本，繪本中充斥著中國用語及簡體字。（議員林祈烽提供）

台中市議員林祈烽、施志昌爆料，某國小二年級教師使用中國簡體字影片教兒童繪本，質疑以教學做統戰。（議員林祈烽提供）

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