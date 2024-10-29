桃園台7乙線取締超速 今年以來違規減15％

桃園市警察局在台7線17.9公里處新設測速照相遏阻飆車，預計12月底前啟用。（記者李容萍攝）

2024/10/29 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕連接新北市三峽區與桃園市復興區的台七乙線，向來是車友相約跑山聖地，桃園市警察局為取締危險飆車，先後在台七乙線八．二至十二．一公里建置區間測速，裝設二支固定測速照相桿，今年截至十月中旬共取締超速五三八二件，較去年同期取締六三三五件，降幅十五％。市警局交通大隊大隊長李維振表示，已另規劃在台七線十七．九公里處增設測速照相取締，預計十二月底前完成驗收啟用。

已設區間測速、2支測速桿

大溪警分局長吳傳銘表示，台七乙線起於新北三峽，路經桃園大溪，終點桃園復興，全長約十四公里，其中又以八至十公里處因為彎道多又有上下坡，是車手競速熱點，也是最常發生車禍的地方。

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尤其去年在YouTube頻道發布的爆紅短篇動畫《山道猴子的一生》，以台七乙線為場景的寫實劇情引發風潮，警方為此將台七乙線列為攔查改裝、噪音車輛的重點路段，並在台七乙線八．二至十二．一公里雙向建置區間測速照相，但發現重機族會在彎道競速後「途中暫停」，就是為了躲避區間測速取締，之後又於八．四至八．四五公里雙向各建置一支固定測速照相桿，取締飆速和雙黃線迴轉等違規。

台7線17.9公里 年底增測速照相

市警局為遏止汽機車用路人在台七線競速及迴轉耍車技，近期也在台七線十七．九公里處增設一支測速照相桿科技執法（限速四十公里），目前已完成架設測速機器殼外觀，後續將持續安裝主機和功能測試，預計十二月底前完成驗收啟用。

李維振呼籲民眾切勿超速違規，違者依道路交通管理處罰條例第四十條規定，處一千二百元至二千四百元罰鍰，若超過限定時速四十公里（屬嚴重超速），將按同條例第四十三條第一項第二款規定，處六千元至三萬六千元罰鍰，並吊扣牌照六個月。

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