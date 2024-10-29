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    首頁　>　生活

    向國際旅客招手 機場設桃園旅服中心

    2024/10/29 05:30

    記者李容萍／專題報導

    交通部觀光署旅宿網統計，今年外籍旅客來桃園市住宿人次持續成長，其中，韓國成長九十三％、日本五十％、新加坡廿六％及港澳十八％等，對此，市府觀光旅遊局長周柏吟受訪說，市府近年對國際遊客推廣來桃旅遊及導客措施，已逐漸提升桃市在國際觀光知名度及吸引力，也促進海外遊客將桃市列為來台旅遊的目的地之一。

    周柏吟表示，大溪老城區為台灣十大觀光小城，除是觀光署對外宣傳的重要標的，市府也在國際行銷、海外推介或旅行社踩線都納入行程，還製作多語化的桃園觀光文宣、七國語文版本的桃園觀光導覽網及在地導覽的培訓，讓旅客可事先了解當地觀光介紹，另新設桃園國際機場第一航廈A12桃園旅遊服務中心，提供抵台旅客第一手桃市旅遊資訊。

    市府為強化觀光導客網絡，加強與國內外觀光組織合作，包括與日本神戶觀光局、韓國木浦市旅遊文化教育局簽訂觀光交流備忘錄，期達到相互送客體驗彼此城市之美。

    市府近年來也積極邀集桃園觀光產業業者，前往泰國、新加坡進行觀光推廣活動，更首度結北北基桃組成觀光代表隊赴韓國推廣城市觀光，以「NEXT Travel 4 City」為行銷主題，並搭配口號，打造北台旅遊的新品牌。

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