（桃園）外國遊客大增 大溪觀光拚「雙語」

大溪文化觀光產業推展協會理事長黃淑君（前左），帶外國遊客導覽木博館。（黃淑君提供）

2024/10/29 05:30

展覽、文宣增英文解說 語音導覽有英、日文版

記者李容萍／專題報導

桃園市「大溪老城區」曾名列全國十大觀光小城，武漢肺炎疫情過後，外國遊客明顯增加，去年奪下交通部觀光署統計公布為桃市最強景點，今年以來有三八六萬人次造訪，在地商家和民宿最有感，國家發展委員會與大溪木藝生態博物館三月合作發展大溪觀光雙語導覽及展覽內容，博物館導覽文宣、常設展文案、影片等都提供英語文解說，並結合LINE@設置自導式語音導覽英、日文版，讓外國遊客無障礙地認識大溪文化。

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造訪老城區 今年以來386萬人次

木博館現有十二棟主題館、卅一家街角館，結合雙語計畫規劃「六月廿四日」大溪大禧慶典主題雙語服務，包含慶典雙語指南、培力慶典主題雙語導覽員，社頭成員、學校教師、店家等都是培力對象。

文創商行今年訂房 外國人逾半

大溪區中山路又稱新南老街，是日治時代高級住宅區，新南一二文創商行老闆鍾佩林說，今年訂房者逾半是外國遊客，新加坡旅客喜歡包車旅遊、美食之旅，數度訪台者更選擇特色鄉鎮旅遊，大溪成為台灣單車環島旅遊的第一站，從松山機場或桃園國際機場出發，順著台三線到大溪

作為旅遊第一站住宿點。

單車環島第一站住宿 偏愛大溪

和平老街旁的草店尾事務所（咖啡廳）今年申請大溪街角館計畫，希望將后尾巷的文化內容做英文導覽。

大溪文化觀光產業發展協會也開辦英、日語課程，協助商家提升服務內容，協會理事長黃淑君建議，接待外國遊客最好要先知道他們來自哪個國家，彼此分享母國的宗教信仰及民族風情，會有很大收穫，例如馬來西亞人有伊斯蘭教徒，認為豬是不潔淨的動物，話題儘量避免談及殺豬拜拜，菲律賓官方語言雖是英文，卻有族語方言，可以學一、兩個問候語。

產業協會開課 提升英日語服務

達文西瓜藝文館長黃建義表示，大溪老城區是桃市觀光人口最穩定的旅遊勝地，空氣流暢的老街、中正公園、觀光吊橋、木博館群、月眉濕地等處，是民眾「透透氣」首選，外國遊客經常揪團自駕或搭乘710公車從台北捷運永寧站直達大溪老街散心，在地店家以手機語音翻譯軟體應對即可。

大溪日文導遊蕭明發分享，來自日本北海道的田中夫婦月前遊完大溪後，感覺比新北市瑞芳區九份還美，參觀六廿四故事館並欣賞遶境影片，當下決定明年六廿四要再來大溪。

台日關係友好，許多日籍遊客就愛來大溪旅遊，體驗在地的風土民情。（蕭明發提供）

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