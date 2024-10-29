光復站前停車場動線差 台鐵允改善

台鐵公司近日將花蓮光復站前廣場及北側停車場委外改建為收費停車場，卻影響居民接送動線，以致民怨四起。（花蓮議長張峻服務處提供）

2024/10/29 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕台鐵花蓮光復站前廣場及北側停車場，過去停車位常被閒置車輛停放霸占，造成洽公及接送車輛無位可停，衍生周邊交通亂象，台鐵公司將土地委外經營停車場，卻影響居民接送動線引發民怨。縣府將安排會勘了解動線規畫，台鐵也允諾會依結果改善停車場空間。

台鐵資產開發處花蓮營業分處近日委外改建光復站前廣場及北側免費停車場，規劃做為機、汽車收費停車場，日前已設置完成收費設備，正向縣府建設處申請臨時停車場許可，但地方認為台鐵建設前未與居民溝通，甚至未取得許可前就先動工，嚴重影響接送動線，紛紛向議長張峻陳情。

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張峻說，站前廣場長度約五十公尺，緊鄰車水馬龍的台九線，是當地居民接送家人唯一動線空間，但機車收費停車場路線規劃不佳，若站前尖峰期間塞車，欲跨越台九線進入車站的車輛恐進退兩難，被迫卡在南下車道，造成沿線交通阻塞。

台鐵資產開發處花蓮營業分處為有效活化資產，委外管理和營運站前停車場，合約自今年六月至二○二九年止，廠商預計經營「甲地租車乙地還」的營運模式及汽機車收費停車場。目前光復站前均規劃為機車收費停車格，火車站北側原免費停車場則改為小客車收費停車場；後續將依會勘結論辦理停車場空間改善，提供光復車站良好的停車環境。

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