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    花蓮港山林事業所修復 將標租活化

    「花蓮港山林事業所」為縣定古蹟，整修後將開放民間標租經營。 （林保署花蓮分署提供）

    「花蓮港山林事業所」為縣定古蹟，整修後將開放民間標租經營。 （林保署花蓮分署提供）

    2024/10/29 05:30

    〔記者游太郎／花蓮報導〕林業及自然保育署花蓮分署耗資一千四百萬餘元，歷經二年多規劃設計及施工，完成縣定古蹟「花蓮港山林事業所」整建修復，自即日起開放標租，希望藉由民間創意讓古蹟活化再利用。

    林保署花蓮分署指出，縣定古蹟花蓮港山林事業所，前身為日治時期（西元一九一九年）臺灣總督府營林所東部出張所，後遷移至花蓮港街後興建的建築，見證日治時期花蓮地區的林業開發。

    花蓮港山林事業所使用日治時期洋風木構桁架，及中期常用的洗石子、槢木天花、簷口Ｙ字形柱列等，與文化瓦諸種歷史性構造用材的建築類型，極具技術史價值，是一棟和洋混合風格的美麗建築。

    花蓮分署依原貌修復後，將開放民間標租，範圍面積共三六八平方公尺，租期五年、開放民間業者承租，未來營運項目以國產材為主要生產原料工藝、設計或生活創意等相關產業為主，以布、天然染及其他天然材料為主要生產原料工藝、設計或生活創意等相關產業為次要對象，透過民間創意營運思維，為縣定古蹟花蓮港山林事業所加值。

    花蓮分署表示，詳細內容公告在花蓮分署官網，凡設籍本國且經政府登記核可的公司行號、法人組織、團體或其他法令得經營允許營運項目的廠商均可參加，十一月廿日前開放投標。

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