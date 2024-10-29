振興觀光 宜縣11月推暢遊抽好禮

宜縣府訂於十一月舉辦暢遊宜蘭抽好禮，再串聯十二月的冬戀蘭陽溫泉季（如圖），帶動旅遊熱潮。 （資料照，記者江志雄攝）

2024/10/29 05:30

0403震後遊客數腰斬 議員批縣府不像花東推多波方案吸客

〔記者江志雄／宜蘭報導〕○四○三地震過後，宜蘭縣觀光產業遭受重創，傳出遊客數腰斬，縣府挨批未提出對策袖手旁觀。縣府工旅處回應，預計在十一月旅遊淡季舉辦「暢遊宜蘭抽好禮」加碼振興觀光方案，以消費滿額抽汽車為賣點向遊客招手。

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童玩節後 業者反映提前過寒冬

縣議員簡松樹昨天在議會質詢時指出，○四○三地震後，花蓮及台東的產業振興方案一波接一波，宜蘭縣卻靜悄悄，尤其今年暑假童玩節結束，縣內很多地方遊客數腰斬，業者等不到客人上門沒有收入，已經提前「過寒冬」，看不到縣府有何具體作為。

簡松樹要求工旅處長李東儒透過縣府主管會報，提出跨局處振興方案，可向中央爭取經費或自籌財源，儘速制定可行方案，協助正在「度小月」的業者走過難關。

議員游吉祥說，宜蘭縣境之南的大南澳地區，也因○四○三遭受衝擊，以當地知名的建華冰店為例，地震前，店家周邊常停滿車輛，現在整條街變得冷清，他詢問李東儒，震後宜蘭遊客掉了多少？

遊客估少了二成 將推滿額抽汽車

李東儒回應，宜蘭縣震後遊客數少掉二成，縣府已擬定加碼振興觀光方案，行銷宜縣觀光資源，盼在十一月旅遊淡季上路，鼓勵大家旅遊消費並留宿，活絡觀光產業。

工旅處事後補充說明，這次加碼振興觀光方案，以「暢遊宜蘭抽好禮」為主題，用抽大獎當誘因，消費一定金額就可參加抽獎，頭獎是汽車，相關辦法近日內公布，由於礁溪鄉十二月另有宜縣冬季旗艦活動冬戀蘭陽溫泉季，希望抽好禮串聯蘭陽溫泉季，把人潮、錢潮導入宜蘭，帶動新一波的旅遊熱潮。

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