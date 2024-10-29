板橋第二運動場 怪男拐童拍不雅照

2024/10/29 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市板橋第二運動場發生誘拐孩童案件，市議員戴瑋姍昨天揭露，有年輕男子出沒運動場，與家長、孩子混熟之後，伺機將小朋友拐至暗處拍攝不雅照，從家長報案到地檢署開庭間隔五個月，警方態度消極。市長侯友宜回應，責成警方祭出預防性作為；警察局長廖訓誠說，將加強巡守，強化橫向聯繫。

戴瑋姍表示，事件源自於家長發現孩子在社群平台與陌生網友聊天，驚見對方持有孩子的私密照，嚇到急忙報警；家長五月報案、地檢署上週開庭，期間警方幾乎未到場巡邏，態度被動。

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她說，雖然只有一名家長報案，但非屬單一案件，這名年輕男子手機裡另有其他受害者的不雅照，提醒侯友宜「別讓螺絲鬆了」，應積極建立治安防護網。

侯友宜表示，責成相關單位祭出預防性作為，例如增派警力、與社區聯防；廖訓誠說，此案檢察官偵辦中，板二運動場設置兩個巡邏箱，會加強巡守與橫向聯繫。

警察局補充，板二運動場常有街友聚集，並發生竊盜、騷擾等治安事件，經統計，今年一月迄今竊盜案三件、騷擾案二件（此案佔其中一件），均已破獲並移送法辦，已在正門入口處廁所、體育場後方入口分別設置巡邏箱，每日規劃五班次、警力十二人次巡邏。

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