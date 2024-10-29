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    公共場所電梯事故頻傳 議員呼籲徹查

    捷運府中站二號出口陸橋景觀電梯墜落，第三方公正單位台灣省機械技師公會到場會勘。（民眾提供）

    捷運府中站二號出口陸橋景觀電梯墜落，第三方公正單位台灣省機械技師公會到場會勘。（民眾提供）

    2024/10/29 05:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕捷運府中站二號出口的「遊龍陸橋景觀電梯」，前天下午發生墜落意外，造成二人受傷，市府昨天邀請台灣省機械技師公會到場鑑定，公會專門委員顏長榮在現場用手拿斷裂的鋼索凹一凹、扭一扭，竟發生「裂絲」、接近「斷股」狀態，他研判「鋼索問題滿大的」；對此，市府工務局專門委員李冠德、板橋區公所回應，以鑑定報告結果出爐為準。

    市議員林秉宥、顏蔚慈、戴瑋姍、張錦豪等人昨天質詢說，板橋殯儀館日前甫發生貨梯墜落、捷運環狀線幸福站天橋電梯故障，再加上前天的電梯意外，嚴重影響民眾對公共建設的信心，相關單位事後都說有定期檢修，但離譜的公安意外卻不斷發生，要求政風單位徹查有無人謀不贓。

    市長侯友宜表示，已要求一個月內完成鑑定報告、二個月內全面檢視公共場所的電梯安全，「遊龍陸橋景觀電梯」在十七日剛完成檢修，一定查明鋼纜斷裂的原因，若鑑定證明廠商有問題，就列入黑名單，一切按採購法處置。

    市府昨天邀集第三方公正單位、台灣省機械技師公會到場鑑定，顏長榮說，電梯的三條鋼索斷裂位置不同，需要廠商提供鋼索的材質證明，柔軟度會影響鋼索的壽命，鋼索斷裂後造成電梯下墜，雖然調速機有運轉，但煞車拉桿仍拉到變形，另有坑底太淺不符規定、緩衝空間也不夠。

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