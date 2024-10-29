為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    環狀線修復經費 遭質疑圖利中工

    2024/10/29 05:30

    〔記者賴筱桐、何玉華／綜合報導〕○四○三花蓮地震造成捷運新北環狀線受損，修復費已暴增至十四．四億元，新北市議員卓冠廷昨天質詢時批評說，新北市在尚未釐清原因和責任前就答應付款，涉嫌圖利當初營造的中華工程和威京集團；對此，新北市長侯友宜強調，新北先墊付經費是為了儘快修復搶通，等鑑定報告出爐、確定是廠商施工的責任後，一定追究責任並追償修復費用。

    議員批未釐清原因和責任就答應付款

    卓冠廷指出，捷運環狀線是新北市府委託台北市捷運工程局代辦的工程，由威京集團旗下的中華工程負責施工，依照契約保固期五年，至二○二六年三月為止，新北市府是業主，合約載明「因辦理本工程所生之所有權利義務、債權債務等，應由乙方（台北市府）依法處理」。

    卓冠廷說，當年是擔任新北市副市長的李四川簽訂上述的合約內容，如今環狀線發生嚴重的軌道錯位，身為乙方的台北市應全權負責，未料新北市府在四月四日的第一次復原工程會議就同意「所需經費由新北捷運局先行支應」結論，在四月八日的第五次會議中，中華工程竟說「不涉及保固責任，但願意協助復原工程，相關費用請新北捷運局支付費用」。

    卓冠廷批評李四川擔任台北市副市長後就把責任丟給新北，新北市竟甘願當李四川、威京集團和中工的「細漢」。

    卓冠廷質疑李扮演「神鬼都是你」的關鍵角色；對此，李四川回應說，「先修復、儘速通車」是雙北市府的共識，再請公正第三方鑑定責任歸屬，若是工程保固問題，台北市府會負責並向中工求償，若是地震造成的非保固問題，則由新北市府負責。

    市長︰等鑑定報告出爐究責追償

    侯友宜表示，目前先墊支給中華工程的修復費是八億元，另有六．四億元付給中工之外的其它相關廠商，在今年底先搶通最重要，等第三方公正單位釐清責任後，誰該負責就一定追究到底，「該爭的我會去爭！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播