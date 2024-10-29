環狀線修復經費 遭質疑圖利中工

2024/10/29 05:30

〔記者賴筱桐、何玉華／綜合報導〕○四○三花蓮地震造成捷運新北環狀線受損，修復費已暴增至十四．四億元，新北市議員卓冠廷昨天質詢時批評說，新北市在尚未釐清原因和責任前就答應付款，涉嫌圖利當初營造的中華工程和威京集團；對此，新北市長侯友宜強調，新北先墊付經費是為了儘快修復搶通，等鑑定報告出爐、確定是廠商施工的責任後，一定追究責任並追償修復費用。

議員批未釐清原因和責任就答應付款

卓冠廷指出，捷運環狀線是新北市府委託台北市捷運工程局代辦的工程，由威京集團旗下的中華工程負責施工，依照契約保固期五年，至二○二六年三月為止，新北市府是業主，合約載明「因辦理本工程所生之所有權利義務、債權債務等，應由乙方（台北市府）依法處理」。

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卓冠廷說，當年是擔任新北市副市長的李四川簽訂上述的合約內容，如今環狀線發生嚴重的軌道錯位，身為乙方的台北市應全權負責，未料新北市府在四月四日的第一次復原工程會議就同意「所需經費由新北捷運局先行支應」結論，在四月八日的第五次會議中，中華工程竟說「不涉及保固責任，但願意協助復原工程，相關費用請新北捷運局支付費用」。

卓冠廷批評李四川擔任台北市副市長後就把責任丟給新北，新北市竟甘願當李四川、威京集團和中工的「細漢」。

卓冠廷質疑李扮演「神鬼都是你」的關鍵角色；對此，李四川回應說，「先修復、儘速通車」是雙北市府的共識，再請公正第三方鑑定責任歸屬，若是工程保固問題，台北市府會負責並向中工求償，若是地震造成的非保固問題，則由新北市府負責。

市長︰等鑑定報告出爐究責追償

侯友宜表示，目前先墊支給中華工程的修復費是八億元，另有六．四億元付給中工之外的其它相關廠商，在今年底先搶通最重要，等第三方公正單位釐清責任後，誰該負責就一定追究到底，「該爭的我會去爭！」

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