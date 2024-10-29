檢視5大社福政策 議員︰成效不彰

全國將邁入超高齡化社會，地方政府開始重視長者事務及老人福利；圖為日照長輩參與團體課程活動。 （新北衛生局提供）

2024/10/29 05:30

陳乃瑜點名 長照量能、銀髮俱樂部、友善失智、長者保真牙、兒少性剝削

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市議員陳乃瑜昨天質詢時，批評市府有五大社福政策跳票，包括籌設長期照護處至今沒下文、長照機構及床數下降；失智友善城市的據點不足；銀髮俱樂部進駐公寓大廈的數量不足；長者保真牙未做好做滿；打造友善兒少城市，但是兒少性剝削案件卻增加。對此，市長侯友宜澄清絕未跳票，市府衛生局表示，全市六十三處失智據點位居全國前段班，新北長者自然齒超過廿顆的比例達近六成五，均優於全國。

請繼續往下閱讀...

陳乃瑜指出，市府先前宣稱要籌設長期照護處，至今只聞樓梯響、不見人下樓，長照業務涉及社會局、衛生局等多個單位，管理權責混雜，侯友宜承諾要廣設長照機構、床數倍增至二萬床，實際卻不增反減，新北約有六萬名失智人口，僅有六十三處失智據點，照護量能不足。

侯友宜︰詳細評估盤點 籌設長照處

她表示，銀髮俱樂部進駐公寓大廈也成效不彰，希望能深入社區大樓；侯友宜曾說長者保有真牙最重要，但只透過塗氟等方式能保有幾顆真牙？呼籲擴大補助長者免費裝假牙；侯友宜經常強調「性剝削零容忍」，但新北最近三年的兒少案件成長七成、多達一八三一件。

衛局︰全市63處失智據點 居全國前段

侯友宜表示，已多次討論籌設長照處，針對組織改造如何精進、給予長者實質照顧，會做好詳細評估和盤點；「性剝削零容忍」已從教育宣導做起，因為鼓勵民眾通報，黑數減少才造成通報件數上升。

新北長者自然齒超過20顆 比例優於全國

衛生局長陳潤秋指出，全市共有十三家醫院建置失智共同照護中心，另有六十三處失智據點，位居全國前段班；根據衛生福利部二○二一年至二○二三年的調查，新北長者的全口無牙率僅○．九四％、自然齒平均數有廿．五三顆，超過廿顆自然齒的長者比例達近六成五，均優於全國。

社會局說，包含老人福利機構、護理之家等，住宿型長照機構的床位數已有二萬餘床，另有民間申請籌設中，若全數核准設立，可增加到二萬三七九七床；截至九月底，全市已設置一一九六處銀髮俱樂部、布建六○四處社區照顧關懷據點，並推動補助公寓大廈辦理銀髮俱樂部先修班，累計補助三六四案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法