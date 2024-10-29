苗縣青壯免費心理諮商 增至7次

2024/10/29 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕十月為「心理健康月」，苗栗縣政府心理健康中心昨天在衛生局舉辦「職場幸福感，你我來守護」活動，頒獎表揚考核績優醫院及熱心公益的民間社團；縣長鍾東錦指出，明年將在通霄鎮成立第三處社區心理衛生中心，對有心理諮商需求的十五至四十五歲民眾，從原本免費三次的限制，首開全國先例加碼至七次，呼籲企業和伙伴都要重視心理健康，必要時善用縣府所提供的心理諮商資源。

苗縣府心衛中心表示，鄉親或是照顧病人的家屬們有情緒困擾時，心理健康中心可以安排心理師提供免費心理諮商，以及身心科醫師提供諮詢服務，截至目前為止接受心理諮商和「十五至四十五歲青壯族群心理健康支持方案」服務的民眾已達一千一百人次，可見民眾對心理諮商的需求量日益增加。

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縣長鍾東錦重視心理衛生健康議題，縣內先後於前年及去年分別在苗栗及頭份兩地成立社區心理衛生中心，今年初成立諮商心理師公會，預定明年續在通霄鎮成立第三處社區心衛中心。

鍾東錦指出，包括學生在內的各種職業，在職場領域難免都有壓力，職場心理健康在多元社會下更趨重要，不管是長官或同事，若發現職場有人疑似憂鬱不快樂的情況，除從旁開導，也要善用諮商心理師公會、縣府社區心理衛生中心及生命線等相關單位的資源，獲得妥適治療，早日紓解壓力並恢復身心健康。

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