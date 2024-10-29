澎湖海膽、巴西磨菇抽驗 鎘含量超標

食藥署昨公布最新市售食品重金屬監測結果，巴西蘑菇檢出重金屬鎘超標。（食藥署提供）

2024/10/29 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕食藥署昨公布最新市售食品重金屬監測結果，有四件違規，包括二件海膽、一件巴西蘑菇、一件日本百合遭檢出重金屬鎘超標；海膽來自澎湖縣攤販和店家，巴西蘑菇為連鎖火鍋店「這一鍋台南新光殿」的食材，來源廠是全誠貿易有限公司，日本百合則是大潤發中崙店販售產品。

食藥署北區管理中心主任鄭維智說明，依規定海膽中的鎘含量不得超過每公斤○．三毫克，此次有二批海膽分別被檢出每公斤○．四毫克和○．六毫克，超標一．三三倍與兩倍。巴西蘑菇的鎘標準上限為每公斤二毫克，此次檢出一批的含量達每公斤七毫克，超標三．五倍。日本百合的鎘含量檢出為每公斤○．二一毫克，比標準上限○．○五毫克高出四．二倍。

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食藥署：重金屬危害健康

鄭維智表示，違規產品已立即下架銷毀，違規業者也列為加強管理對象。食品中的重金屬可能來自天然或工業污染，對健康的危害視金屬特性和暴露程度而定，呼籲業者加強自主管理，依食安法規定，業者須保存原材料及產品來源文件，若未提供或提供不實，最重可處三百萬元以下罰鍰。

食藥署公布「113年度市售食品重金屬監測計畫7至9月執行結果」，在抽驗224件食品中，有4件違規。（食藥署提供）

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