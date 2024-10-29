黑心廠商 工業氣體混充醫療用氧氣

台中市食藥處查獲太平某公司疑似用工業用氣填充醫用氧氣。（食藥處提供）

2024/10/29 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市食安處今年八月接獲民眾檢舉，太平一家醫療器材販售公司疑似製造偽藥，以工業用氧氣混充醫用氧氣，現場搜出二十九瓶，另完成回收計四十五瓶，食安處以該公司涉違反藥事法，移送台中地檢署偵辦。

醫師：病患吸入恐惡化或致死

工業用氧氣中恐存有雜質，例如一氧化碳或其他有毒氧體。中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮表示，醫用氧氣通常使用在急救中，病患本身含氧量不足，需要大量的氧氣，若不慎吸入混有雜質的工業用氣體，可能造成病情惡化，長時間吸入一氧化碳就會傷害神經、大腦，若吸入其他有毒的氣體會造成其他器官損傷，嚴重者可能致死。

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食安處表示，今年八月接獲民眾檢舉，太平區某公司疑似違法仿製GMP廠封膜及標籤，有製造偽藥嫌疑，配合台中市調查處至現場搜查，發現有氣體分裝工具、封膜及廠商自行列印的檢查合格標籤等物證，還有疑似混用工業氣體填充的醫用氧氣總計二十九瓶，由調查處現場封存並責付保管，另針對下游業者完成回收共計四十五瓶，後續將密切配合檢調擴大查辦。

食安處表示，為保障民眾醫療安全，中央於二○一○年年四月一日起全面將醫療用的氧氣、二氧化碳及氧化亞氮（俗稱笑氣）等三項氣體納入藥品管理，業者須依據藥事法規定申請查驗登記取得藥品許可證才可製造，未經核准即涉及製造偽藥，最重可處十年徒刑。

太平這家被檢舉的無良業者，雖然是合法的醫療器材販售商，但只能買賣，無權製造任何藥品。

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