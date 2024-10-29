颱風進逼 後勁溪、鳳山溪加速清疏

康芮颱風來勢洶洶，水利局加快後勁溪清疏。（記者陳文嬋攝）

2024/10/29 05:30

〔記者陳文嬋、洪定宏／高雄報導〕康芮颱風來勢洶洶，高雄市水利局斥資四二三五萬元，擴大卅條區域排水清疏，已完成曹公新圳等十三條，清疏長度達四十八公里，清除土方量廿八萬立方公尺，持續推進後勁溪及鳳山溪，加速進行河道清疏，將於十一月中完成，整體作業預計明年初完成。

水利局每年辦理區域排水清疏，這次凱米颱風重創高雄，造成多條區域排水淤積嚴重，水利局動用災害準備金四二三五萬元，針對三十條區域排水河道、舊鐵橋濕地公園北側園區道路等進行清疏。

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後勁溪德惠橋至德民橋段，預計清疏一．五萬立方公尺淤泥，鳳山溪油管路至中崙社區段，預計清疏一．五萬立方公尺淤土，將於十一月中完成，由於康芮颱風恐直撲台灣，氣象署預計今（廿九）日中午發布海上颱風警報，隨著颱風來勢洶洶，將加速清疏作業。

此外，澎湖輪受外圍環流影響，考量航行安全，廿八日下午四點增開澎湖往高雄航班，取消廿九日下午三點半澎湖往高雄航班。

十月卅日起，海面最大陣風十二級、浪高五公尺至八公尺，取消卅日深夜十一點半高雄往澎湖航班，以及十一月一日上午十一點澎湖往高雄航班。

至於十一月一日深夜十一點半高雄往澎湖航班是否正常開航，將於十月卅一日中午前公布。

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