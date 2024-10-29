為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    颱風進逼 後勁溪、鳳山溪加速清疏

    康芮颱風來勢洶洶，水利局加快後勁溪清疏。（記者陳文嬋攝）

    康芮颱風來勢洶洶，水利局加快後勁溪清疏。（記者陳文嬋攝）

    2024/10/29 05:30

    〔記者陳文嬋、洪定宏／高雄報導〕康芮颱風來勢洶洶，高雄市水利局斥資四二三五萬元，擴大卅條區域排水清疏，已完成曹公新圳等十三條，清疏長度達四十八公里，清除土方量廿八萬立方公尺，持續推進後勁溪及鳳山溪，加速進行河道清疏，將於十一月中完成，整體作業預計明年初完成。

    水利局每年辦理區域排水清疏，這次凱米颱風重創高雄，造成多條區域排水淤積嚴重，水利局動用災害準備金四二三五萬元，針對三十條區域排水河道、舊鐵橋濕地公園北側園區道路等進行清疏。

    後勁溪德惠橋至德民橋段，預計清疏一．五萬立方公尺淤泥，鳳山溪油管路至中崙社區段，預計清疏一．五萬立方公尺淤土，將於十一月中完成，由於康芮颱風恐直撲台灣，氣象署預計今（廿九）日中午發布海上颱風警報，隨著颱風來勢洶洶，將加速清疏作業。

    此外，澎湖輪受外圍環流影響，考量航行安全，廿八日下午四點增開澎湖往高雄航班，取消廿九日下午三點半澎湖往高雄航班。

    十月卅日起，海面最大陣風十二級、浪高五公尺至八公尺，取消卅日深夜十一點半高雄往澎湖航班，以及十一月一日上午十一點澎湖往高雄航班。

    至於十一月一日深夜十一點半高雄往澎湖航班是否正常開航，將於十月卅一日中午前公布。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播