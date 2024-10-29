因應台積電進駐 科技幹線路網優化

因應台積電進駐，交通局規劃「科技幹線」因應激增人口。（記者黃良傑攝）

2024/10/29 05:30

楠梓、仁武、大社人口發展快速 公車搭乘需求激增

〔記者黃良傑／高雄報導〕因應仁武、楠梓、大社地區人口快速發展，公車搭乘人口激增，成長率達二一三％，市府交通局將紅56升級科技幹線，並與紅62、紅60A連結構成科技幹線路網，便利楠梓、仁武、大社生活機能。

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紅56升級 每日開出62班次

交通局表示，將高雄大學往返捷運楠梓加工區站的紅56升級為「科技幹線」，主要考量乘車需求量高及台積電等科技產業進駐，同時配合學校開學後需求，每日共開出六十二班次。

台積電即將進駐楠梓區，南部高科技S廊帶的政策引領下，鄰近台積電楠梓產業園區的仁武產業園區，陸續將有航太科技、半導體產業進駐，預計增加近萬個工作機會，包括楠梓、仁武、大社區人口數將大幅增加，公車運輸量能備受關注，交通局也展開因應規劃和對策。

交通局表示，「紅62-仁武凹子底線」於二年前開闢營運，今年九月開學運量約為二萬五OOO人次，已成長一萬六五五九人次，成長率高達二一三％，紅62班次已達每日卅三．五車次，今年七月初再增闢紅62B路線，往返高鐵左營站、大社區公所，每日五車次，以擴大服務仁武、大社民眾往返左營高鐵站。

產業群聚 預計增近萬工作機會

交通局同時優化紅60A公車路線，紅60A路線原由高鐵左營站發車，行駛至仁武高中站返程，考量仁武、大社及楠梓行政區近期新建案增加，人口密集度大幅提升，調整加昌站返程路線，更配合地方需求增班服務班次，提升往返高鐵左營站的便利性。

另為因應仁武、楠梓、大社三區小巷大巴不易進出，最快明年初增加九人小巴公車載送。

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