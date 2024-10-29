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    高捷黃線造價 擬上調至2348億元

    高捷黃線造價擬調高至兩千三百多億元，圖為澄清、本館路口剛架設圍籬的黃線工區。（記者王榮祥攝）

    高捷黃線造價擬調高至兩千三百多億元，圖為澄清、本館路口剛架設圍籬的黃線工區。（記者王榮祥攝）

    2024/10/29 05:30

    原物料漲、人力缺 漲幅高達63％ 捷運局：2028完工目標不變

    〔記者王榮祥／高雄報導〕因應近幾年人工、建築物料等價格飛漲，高雄捷運黃線造價傳出由一千四百餘億元上調至逾兩千三百億元，漲幅高達六十三％，捷運局昨證實，修正報告已送中央審議中，強調二○二八完工目標不變。

    修正報告送中央審議中

    高捷黃線二○二二年由行政院核定，預定二○二八年完工通車，整個計畫期程則是到二○三○年完成；全長廿二．九一公里，計畫設置廿三站（一高架與廿二座地下）與一座機廠，機電系統、軌道及三個土建工程統包標已陸續發包。

    黃線呈倒Y字形，南接亞洲新灣區與前鎮高中一帶，兩線至鳳山澄清、本館路會合後，再往鳥松延伸，與高捷紅、橘兩線及輕軌共有五處轉乘處，被視為大高雄軌道路網關鍵計畫。

    高市議會上週進行交通部門業務報告與質詢時，多位議員關切高捷黃線進度，質疑現在似乎沒動靜，懷疑二○二八年能否如期完工通車，捷運局長吳嘉昌答詢表示，原則上今年底、明年初會陸續動工，仍以二○二八完工通車為目標。

    就在地方關注黃線動工與完工期程時，鐵道局近日也在立院報告提到高捷黃線修正計畫，原經費一四四二．三七億元，計畫期程二○二二至二○三○年，高雄市府修正後經費約二三四八．三一億元，漲幅約六十三％。

    小港林園線也提報修正

    除了黃線經費調高，小港林園線同樣提報修正，總經費由原先五三三億元，調整至八三五億元。

    捷運局昨證實此修正案，並說明，黃線因國際通膨與營建物價大幅上漲，原核定建設經費不足，捷運局遂提報交通部修正計畫，經費由一四四二億元，修正至二三四八億元，市府自籌款也增加。

    捷運局強調，該案還在中央審議中，二○二八年完工目標不變，因工程期間仍有趲趕努力空間，將積極督促廠商按計畫期程推動。

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