為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    擬建火葬場 二林、芳苑促撤案

    彰化縣預計在二林鎮跟芳苑鄉交界興建火葬場，當地居民連日來舉辦自救說明會。（民眾提供）

    彰化縣預計在二林鎮跟芳苑鄉交界興建火葬場，當地居民連日來舉辦自救說明會。（民眾提供）

    2024/10/29 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣政府日前擇定芳苑鄉草湖南段（芳苑鄉第一公墓旁）興建彰化火葬場，引起居民反對聲浪，二林鎮頂厝里聯手芳苑鄉王功寮居民齊聚二林天瑤宮抗議，表明「寧要監獄，不要地獄」，並將向監察院狀告縣政府涉官商勾結，要求縣政府撤案。

    彰化火化場反對聲浪繼續延燒，繼本月十九日二林鎮趙甲里舉辦反對建設火葬場自救說明會後，廿七日晚間二林鎮頂厝里聯手芳苑鄉王功寮村，一起表達反對興建，現場聚集近三百人，手持「反對二林火葬場，違反民意」等布條抗議。

    當地里民表示，彰化火葬場距離芳苑鄉草湖村崙腳寮不到一五○公尺，距離頂厝里、王功寮也不到三○○公尺，鄰近還有彰化監獄跟趙甲里聚落等，大家不想讓後代子孫天天看靈車、聽白琴孝女，也不想每天吸污染空氣，吃火葬場排廢污染的蔬果稻米、魚蝦牡蠣等，若是這樣，「我們要監獄，不要地獄」。

    不好的都來二林！二林鎮代會主席許秀治說，二林人不是次等公民，已考慮前往監察院提告彰化縣政府，在此之前要請縣府儘快出面澄清事實，並撤銷彰化生命園區開發案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播