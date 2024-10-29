擬建火葬場 二林、芳苑促撤案

彰化縣預計在二林鎮跟芳苑鄉交界興建火葬場，當地居民連日來舉辦自救說明會。（民眾提供）

2024/10/29 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣政府日前擇定芳苑鄉草湖南段（芳苑鄉第一公墓旁）興建彰化火葬場，引起居民反對聲浪，二林鎮頂厝里聯手芳苑鄉王功寮居民齊聚二林天瑤宮抗議，表明「寧要監獄，不要地獄」，並將向監察院狀告縣政府涉官商勾結，要求縣政府撤案。

彰化火化場反對聲浪繼續延燒，繼本月十九日二林鎮趙甲里舉辦反對建設火葬場自救說明會後，廿七日晚間二林鎮頂厝里聯手芳苑鄉王功寮村，一起表達反對興建，現場聚集近三百人，手持「反對二林火葬場，違反民意」等布條抗議。

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當地里民表示，彰化火葬場距離芳苑鄉草湖村崙腳寮不到一五○公尺，距離頂厝里、王功寮也不到三○○公尺，鄰近還有彰化監獄跟趙甲里聚落等，大家不想讓後代子孫天天看靈車、聽白琴孝女，也不想每天吸污染空氣，吃火葬場排廢污染的蔬果稻米、魚蝦牡蠣等，若是這樣，「我們要監獄，不要地獄」。

不好的都來二林！二林鎮代會主席許秀治說，二林人不是次等公民，已考慮前往監察院提告彰化縣政府，在此之前要請縣府儘快出面澄清事實，並撤銷彰化生命園區開發案。

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