南投生質氣化發電廠 可全天運轉

曜瑞能源公司的生質氣化發電廠可24小時持續運作發電。 （記者陳鳳麗攝）

2024/10/29 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕綠電又有新進展！位在南崗工業區的曜瑞能源公司，以農業剩餘資材經燃燒氣化發電，已掛表供電給台電近半月，該座全國首座MEGA級生質氣化發電廠，一小時最高可發電一千二百度，可廿四小時持續運轉，該公司執行長黃陳柏彰允諾，未來會優先收運南投縣的農業剩餘資材，並給予處理費的優惠。

優先處理縣內農業剩餘資材

曜瑞能源公司昨日舉行MEGA級生質氣化發電發表會，執行長黃陳柏彰表示，該公司收集經乾燥及破碎的農業剩餘資材或木棧板，在不須仰賴外來能源下，直接點火燃燒這些資材，進行氣化發電，目前約一公斤農業剩餘資材可產生○．八度電，因設有冷卻系統，機器可廿四小時運轉，所謂MEGA發電量指的是一小時發電一千度，該廠已可達該數值，未來更可達一千二百度。

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曜瑞公司人員指出，生質氣化發電是乾淨的綠電，而發電過程中會將焦油、PM2.5都過濾掉，並採用水循環系統，確保整個過程中沒有污水排放。而以七百五十度到九百度燃燒氣化發電後，殘餘炭灰只剩不到一％，將可能產生的污染降至最低。

由於南投縣農業剩餘物數量卻佔全國約三成，縣長許淑華請曜瑞公司優先收運南投縣的菇包、茭白筍殼等農業剩餘資材，黃陳柏彰當場允諾，也強調會給予處理費的優惠。

將農業廢材送進機器，可燃燒氣化產生熱能發電。（記者陳鳳麗攝）

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