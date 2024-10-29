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    阿里山鄒族8獵場 林業署出書公開

    林業署嘉義分署長張岱說，與嘉縣鄒族獵人協會合力完成的《鄒族獵場、踏查與敘事》，是少有的鄒族獵場故事紀錄。（記者王善嬿攝）

    林業署嘉義分署長張岱說，與嘉縣鄒族獵人協會合力完成的《鄒族獵場、踏查與敘事》，是少有的鄒族獵場故事紀錄。（記者王善嬿攝）

    2024/10/29 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕狩獵是嘉義縣阿里山鄒族最重要傳統經濟活動，林業署嘉義分署攜手嘉縣鄒族獵人協會歷時三年踏勘訪談，最近出版《鄒族獵場、踏查與敘事》新書，透過廿個獵人分享狩獵經驗與山林記憶，記錄鄒族狩獵活動文化，並首度公開八個部落、十三個獵徑分布及故事。

    嘉義分署長張岱表示，此書由鄒族獵人夫妻浦忠勇、方紅櫻編撰，記錄特富野、達邦、樂野、來吉、山美、新美、里佳、茶山等八個部落獵場故事，讓民眾認識鄒族人遵循傳統禁忌規範、狩獵秩序的優質狩獵文化。

    浦忠勇說，對鄒族人而言，山林獵場不是私人資源，具公共性。獵場更是獵人與超自然神靈的互動舞台，且獵人被賦予管理、保護獵場責任，定期藉著狩獵活動巡視傳統領域，維繫獵場倫理規範，如不得隨意侵入別家族獵場、不能浪費獵物等，都是重要文化價值。

    此書系統性整理鄒族獵場歷史及重視獵人、土地與神靈間平衡的狩獵文化，如鄒族人將獵熊視為嚴肅的禁忌，只有特殊狩獵命格的人才能獵獲，台灣黑熊屬頂級保育類野生動物，已嚴格禁止獵捕；達邦社與特富野社傳統獵場以曾文溪上游為界線，已成廢墟的水山村（又稱白雪村），即是前往特富野獵場楠梓仙溪領域的重要道路。

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