中埔連10震 嘉義14校、27民宅受災

龍門活動中心4樓女兒牆牆面坍塌後露出裝潢板，遭磁磚砸毀的轎車車主質疑包商有疏失。（記者王善嬿攝）

2024/10/29 05:30

公所安置4人 校園災損估逾268萬 龍門活動中心女兒牆被震垮砸車

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉自前天下午起至昨天凌晨，接連發生十起有感地震，其中最大規模達四．九，中埔鄉公所共接獲廿七戶民宅災情通報，已疏散一戶、安置四人，其餘撤離民眾依親居住；縣府統計，全縣有十四所學校發生輕鋼架掉落、水塔管線破裂等災情，初估災損逾二六八萬元。

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一週內可能出現規模4以上地震

中埔鄉自前天下午兩點十九分起自三點卅一分，陸續發生八起地震，昨天凌晨零點廿七分、四點廿八分也分別發生規模三．二及三．八地震；中央氣象署地震測報中心提醒，中埔鄉地震起因於板塊活動，未來一週仍可能出現規模四以上地震，民眾務必注意防震。

中埔鄉長李碧雲說，前天下午地震發生後，傳出龍門社區活動中心四樓女兒牆被震垮、磚頭砸壞轎車，還有整排透天厝內牆龜裂等災情；昨凌晨又發生兩次地震，再獲報中埔國中水塔管線破裂、民宅磁磚掉落等災情，幸無人員受傷，初步統計災情擴及地區包括富收、義仁、中埔、隆興、龍門、鹽館、和興、裕民等八村落，將協助災民爭取結構鑑定相關補助。

裕民村出現民宅庭院、牆面龜裂

轎車遭磚頭砸壞的劉姓車主質疑，龍門活動中心四樓增建部分內部以裝潢板搭建，質疑有疏失，希望政府儘速修繕，還給鄉親安全的公共空間，並追究包商責任求償。

縣長翁章梁、立委陳冠廷及立委王育敏服務處人員昨分頭勘災，在裕民村有民宅因地層下陷，致庭院地面龜裂，還有民宅屋內牆面呈現對角線龜裂，結構安全堪慮。

翁章梁說，縣府經濟發展處已委託專業技師到受災民宅鑑定，呼籲鄉親小心餘震，由於颱風「康芮」逐漸接近台灣，中埔鄉公所已及時勸離、安置民眾。

中埔國中75名學生 換教室上課

縣府教育處表示，全縣十四所受災學校遍及中埔、番路、梅山、民雄、水上、溪口及太保等鄉鎮市，尤以中埔國中災情較嚴重，活動中心桁架拉力條斷裂、玻璃門窗破碎並變形，教學大樓、永慶樓、涵曦樓等教室輕鋼架崩塌、水塔管線破裂，昨安置三班共七十五名學生移往安全教室上課，將儘快現勘協助學校改善，回復正常教學。

中埔國中一棟教室天花板輕鋼架掉落、搖搖欲墜。（記者王善嬿攝）

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