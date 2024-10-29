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    首頁　>　生活

    質疑變電站違法 口湖謝厝村民陳情抗議

    2024/10/29 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕口湖反變電站自救會近百名村名昨天分別前往雲林縣府、縣議會抗議及陳情，要求縣府撤銷升壓站籌設許可及土地容許使用，並到雲林地檢署按鈴控告縣府圖利。縣長張麗善指出，縣府昨發文能源署，請其勒令業者在司法未確定判決前暫停施工，也呼籲中央關心地方聲音。

    光電廠商建置升壓站場址在口湖謝厝村，因距離村落僅二百多公尺，強烈反對興建，並組成自救會長期抗爭，上週五村民發現施工機具進駐，懷疑業者要強行施工，數十人趕到現場抗爭。

    昨天村民手拉白布條再到縣府前抗議，自救會副會長羅清水指出，廠商的行為很惡質，從縣府取得同意函、土地使用容許，資料造假，懷疑有官商勾結，且該廠商因涉綠能弊案日前被新北地檢署起訴，要求縣府撤銷同意函及土地使用容許。村民也前往縣議會陳情，希望議員能監督縣府，由副議長蔡咏鍀代表接下。

    縣府表示，該案由經濟部能源署核准籌設計畫書，縣府會將陳情民眾意見轉請能源署妥為處理，呼籲能源署要求業者暫停施工，並撤銷核發許可。

    張麗善說，對於謝厝村民反對變電站已二年，感到痛心及遺憾，公部門基於法令無法及時配合民眾的訴求，縣府也積極尋求各種管道來解套，已發函能源署重新審理、撤銷籌設許可等，希望中央能體恤民意，讓鄉親不用再埋鍋造飯、風吹日曬辛苦。

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