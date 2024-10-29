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    保存白鶴獅製作技術 北港彩繪紙糊獅頭

    雲林縣老塗獅藝陣文化發展協會發起推廣計畫，請當地學校共同完成100個彩繪紙糊獅頭，希望透過行動讓大眾親近「白鶴獅陣」的文化之美。（記者李文德攝）

    雲林縣老塗獅藝陣文化發展協會發起推廣計畫，請當地學校共同完成100個彩繪紙糊獅頭，希望透過行動讓大眾親近「白鶴獅陣」的文化之美。（記者李文德攝）

    2024/10/29 05:30

    老塗獅協會邀請在地學校參與 傳承表演藝術工藝

    〔記者李文德／雲林報導〕傳承超過一甲子，也是國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」中陣容最龐大的獅陣─北港老塗獅「白鶴獅陣」，為讓民眾更了解這項文化資產保存技術，雲林縣老塗獅藝陣文化發展協會發起推廣計畫，請在地學校完成一百個彩繪紙糊獅頭，希望民眾親近傳統文化時，也了解一工一藝都是相當「厚工」（台語，意即費工）。

    北港老塗獅創辦人黃清塗師承北港勤習堂第三代老師父陳水來，學習武術、白鶴獅陣及白鶴獅製作技術，後初設舘號為「北港勤習堂鳳陽國術舘」，一九六○年以自家班底跟隨北港朝天宮媽祖遶境，後來舘號更名為「北港老塗獅」，「白鶴獅陣」以金黃色傳統台灣獅為基礎，其中獅鬼逗趣與獅陣互動，讓整體更加生動活潑，是朝天宮迎媽祖陣容最耀眼的獅陣。

    縣府文觀處表示，「白鶴獅陣」二○一九年登錄為雲林縣傳統表演藝術，認定保存者「雲林縣老塗獅藝陣文化發展協會」，去年「白鶴獅製作技術」登錄為文化資產保存技術，認定保存者為藝師黃厚銘，給傳承逾一甲子的「白鶴獅陣」及團隊肯定。

    為讓民眾知道這項文化資展技術，協會辦理「雲林縣白鶴獅製作技術推廣計畫」，請北港南陽國小、朝陽國小及中國醫藥大學北港分部彩繪一百個紙糊獅頭，親近這項文化資產保存技術。

    文觀處長陳璧君表示，白鶴獅是由藝師黃厚銘傳承自老師父黃清塗，近年積極投入白鶴獅製作傳習，有著積極傳承的決心，而這也是老塗獅的精神所在，透過這次推廣傳承計畫，讓這項傳統表演藝術及文化資產保存技術，生生不息。

    雲林縣老塗獅藝陣文化發展協會發起推廣計畫，讓民眾親近傳統文化時，也了解一工一藝非常「厚工」。（雲林縣府提供）

    雲林縣老塗獅藝陣文化發展協會發起推廣計畫，讓民眾親近傳統文化時，也了解一工一藝非常「厚工」。（雲林縣府提供）

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