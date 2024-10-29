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    首頁　>　生活

    椪柑農捐贈8年 助北台南家扶義賣

    果農伍國賢（中）8年來推動捐贈椪柑助北台南家扶義賣，迄今累計近2000箱。（記者王涵平攝）

    果農伍國賢（中）8年來推動捐贈椪柑助北台南家扶義賣，迄今累計近2000箱。（記者王涵平攝）

    2024/10/29 05:30

    〔記者王涵平／新營報導〕每年在山上開始採收椪柑時，就想起每天為生活打拚的扶助家庭，果農伍國賢八年來推動捐贈椪柑助北台南家扶義賣，迄今累計近二千箱，籌措歲末送暖經費，今年義賣活動開始，呼籲大家共襄盛舉。

    東山青皮椪柑今年雖因氣候因素減產，伍國賢仍邀請在地產銷班青農一同捐出三百箱青皮椪柑，家扶義賣價格廿五A級每箱四百元、廿七A級每箱五百元（每箱約十斤）。六十七歲伍國賢種椪柑近五十年，二○一七年開始與家扶合作，從每年捐贈一百箱到二百箱，去年帶動青農產銷班加入愛心行列。

    伍國賢表示，每年在山區一七五線採收椪柑時，就會想起扶助家庭的親子每天為生活打拚，因此希望貢獻一點心力幫忙，也邀請大家一起協助家扶義賣活動。

    果樹產銷班長尤文政表示，青農返鄉繼承家鄉產業的發展不易，感佩伍國賢多年來努力栽種優質椪柑，以及熱心公益，在地青農共同贊助一百箱。

    北台南家扶中心主任李桂平頒贈產銷班及伍國賢感謝狀，他說，家扶中心每年歲末寒冬送暖活動，表揚自強家庭與兒少，提供生活用品及家庭禮物、義診、義剪服務等。活動經費龐大，懇請社會大眾有錢出錢、有力出力，關心鼓勵弱勢家庭。

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