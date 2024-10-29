防颱 新市易淹區將預防性封閉

2024/10/29 05:30

〔記者劉婉君、吳俊鋒、王俊忠／台南報導〕康芮颱風襲台機率高，新市區轄內有二座過水橋、一處涵洞，每逢大雨即易積淹水，區公所除了備妥防汛沙包及防水擋板供民眾借用，也隨時緊盯時雨量預報，以及時進行地勢低窪橋梁及道路的預防性封閉。

因應康芮颱風可能來襲，新市區公所約二五○○個防汛沙包，分別放置在區公所前、永就里防汛倉庫及豐華里，方便民眾有需要時可以就近借用，約一六○個防水擋板，目前也已在易淹水地區備用中。

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每逢豪大雨，新市一七五線潭頂里往新化區的過水橋，以及崙頂一號橋，均易積水，三舍里往大營里的鐵道涵洞與附近的農田同高，又緊鄰新市排水的源頭，更是遇大雨宣洩不及必淹，嚴重時更曾整個涵洞被水淹沒。

新市區長潭乃澄表示，公所人員會隨時注意中央氣象署預報的時雨量，提前針對二座過水橋及一處涵洞採取預防性封閉，以維護民眾的安全，長期則期待鐵路高架化可以早日進行，一併改善鐵道涵洞淹水問題。

供應民生用水的南化水庫，由於上游降雨明顯，前夜到昨晨之際再度突破滿水位，十月底出現自然溢流，時間之晚，十三年來首見。

台南市府災防辦公室指出，康芮颱風登陸台灣機率高，尤其十月三十一日、十一月一日最靠近台灣，所帶來風雨最大、影響最嚴重，市長黃偉哲已要求市府局室團隊與三十七區公所落實防颱整備工作。

市府災防辦主任方進呈表示，康芮路徑距台灣最近時間可能達中颱上限、暴風半徑約二百八十公里，台南地區沿海易有長浪發生，已要求各機關針對可能帶來的強陣風加固路樹、招牌和圍籬，並修剪路樹、預先配置防水擋板與砂包、清理水溝蓋及落水口樹葉與雜物阻塞清淤，做好災害應變準備。

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