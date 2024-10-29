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    首頁　>　生活

    室內空品認證 北市公幼近6成申請

    2024/10/29 05:30

    〔記者林承鴻／台北報導〕為保護敏感族群呼吸健康，台北市環保局與教育局、社會局及衛生局合作，推動北市二六八處公立幼兒園、托嬰中心、親子館、護理之家及運動中心等場所，於二○二六年底前取得室內空品認證，目前北市所有公托均已申請，公幼則有近六成申請。環保局也將私立敏感族群場所納入輔導對象，目標於二○二六年底全數八四七處皆取得金級認證。

    北市環保局去年三月發布「室內空氣品質認證場所推動計畫」，鼓勵公、私場所在後疫情時代採取「主動式」防疫新思維，加強通風、換氣並引入空氣殺菌設備或措施，降低室內疾病傳播機率，提升室內空氣品質。

    目前北市九十六家公立托嬰中心均已申請空品認證，一四七家公幼有八十五家申請，其餘公幼預計今年底前完成申請。

    目前市政大樓員工子女幼兒園及托嬰中心皆已取得金級認證，昨由環保局長徐世勳授證。

    環保局指出，嬰幼兒的免疫系統尚未發育完全，對環境的敏感度高，市府幼兒園及托嬰中心皆裝設全新的全熱交換機，藉由新、舊空氣置換，讓教室隨時保有清新空氣；此外，亦設置紫外線殺菌設備，進一步減少空氣中細菌數量，降低孩童染疫風險。

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