關水門卡通勤車流 北市水利局允改善

交通流量大的地方，議員要求特別斟酌關水門的時機。圖為美堤河濱公園旁水門。（資料照）

2024/10/29 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕颱風康芮接近，台北市議員吳世正提到，十月初颱風山陀兒來襲，台北市在無風無雨的傍晚就先關水門，恰好遇到下班時間，導致內湖大塞車，反觀新北市晚上十點才關閉水門，質疑北市行政品質不如新北市，也要求未來針對交通流量大的地方要特別斟酌關水門的時機；水利處表示，未來會考量水情、防洪、交通，降低關水門對交通的衝擊。

山陀兒來襲 防颱造成東湖往汐止塞爆

吳世正昨在北市議會工務部門質詢表示，先前山陀兒颱風來襲，北市府在十月一日傍晚五點關閉水門，當時還沒有什麼風雨，在水門關閉後，東湖往汐止方向嚴重塞車，從傍晚一直塞到晚上九點，批評台北市七早八早關水門導致塞車；反觀新北市直到晚上十點才關閉水門。建議水利處未來針對交通流量大的地方要特別斟酌關水門的時機，關水門的SOP也要列入交通流量考量。

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市府：新北水門較少 北市有36座需處理

水利處長吳秋香表示，新北市水門較少，且多是高度較高的越堤階梯，因此新北能按照最後水情關閉。但北市水門有卅六座，每座水門從交通維持、清軌道、關閉水門等流程約需要廿至卅分鐘，全部關閉完約需兩小時，才會從傍晚五點開始關閉。

不過，吳世正仍質疑，關水門是兩個小時就能做完的事，台北市卻提早約五小時關門，認為是不食人間煙火。吳秋香表示，未來會將交通流量大的地方放在最後關閉，會考量水情、防洪、交通，降低關水門對交通的衝擊。

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